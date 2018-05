Múltiples allanamientos contra el juego clandestino en Provincia

113316

Policiales

Hay una persona imputada y otras 10 investigadas. La red operaba en Pehuajó y Bolívar y el objetivo era lavar dinero. Secuestraron escrituras públicas, títulos de propiedad y dinero en efectivo.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad de Investigación contra la Corrupción, en conjunto con la Policía Federal Argentina, realizó 16 allanamientos en distintos municipios de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En el marco de la investigación hay un imputado y al menos 10 personas más investigadas de formar parte de una red de juego clandestino para lavar dinero. En provincia de Buenos Aires se realizaron 15 allanamientos en las localidades de Bolívar y Henderson, y uno en la provincia de La Pampa.

En los distintos allanamientos se secuestraron elementos y documentación que aportan a la investigación evidencia, tales como escrituras públicas, títulos de propiedad de vehículos, boletos de compra y venta, contradocumentos, poderes, contrato de locaciones comerciales, contrato de arrendamientos rurales, marcas de hacienda, facturas por operaciones de compra o venta de hacienda, recibos de sueldo y pólizas de seguro.

También, anotaciones de actividades comerciales, planillas, agendas personales, contratos de mutuo, pagarés, cheques, extractos bancarios, notas de crédito, notas de débito, contratos de mandato, contratos de cajas de seguridad, documentación relacionada con casinos en el exterior, planos, facturas de compra de materiales, facturas de honorarios, dinero en efectivo -ya sea en moneda nacional o extranjera-, oro y toda documentación vinculada con sociedades comerciales.

Además, se requirió el resguardo de ordenadores, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento masivo (discos rígidos, pen drives, tarjetas de memoria SD, Micro SD, etc.) soportes ópticos (BLUE RAY, DVD, CD, etc.), teléfonos celulares, etc.

Interviene el Juzgado Federal Nº 1 de Azul y la Secretaría Penal Nº 4.