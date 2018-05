La lluvia no impidió el paro y marcha en contra de los despidos y el regreso al FMI

113337

Información General En Buenos Aires

Varias columnas partieron desde diferentes puntos de la provincia hacia el acto central que fue acompañado por una movilización hacia el Congreso.

En el marco del Paro Nacional de ATE y de la jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma y otras organizaciones sociales, se realizó una multitudinaria movilización al Congreso de la Nación contra los despidos, el ajuste, los techos salariales, el tarifazo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

"Podrá haber sindicalistas que se van a su casa cuando llueve, pero los trabajadores abajo del agua peleamos por nuestros derechos", dijo Hugo "Cachorro" Godoy al abrir el acto central que estuvo nutrido por columnas partieron desde diferentes puntos de la ciudad y la región metropolitana hacia Avenida de Mayo y 9 de julio. Entre ellas, la de INTI desde General Paz y Constituyentes, las organizaciones bonaerenses desde la Casa de la Provincia y una nutrida columna de organizaciones sociales de la CTAA Capital, que partió desde una manifestación en Desarrollo Social, en México y Entre Ríos.



"Hoy en todo el país movilizamos en esta unidad que construimos en la calle para decirle no al fondo, no a los tarifazos, no a los techos salariales, no a los despidos", señaló el dirigente estatal. A los reclamos que fueron la columna vertebral de la jornada, añadió: "Los trabajadores y trabajadoras tenemos propuestas alternativas, no queremos que desde el FMI nos vengan a decir lo que tenemos que hacer los argentinos. Los argentinos, los trabajadores, con fuerza vamos a echar ab estos que nos quieren mandar al precipicio y construir una Patria para todos".



A su vez, manifestó: "El año pasado impedimos que traten la reforma laboral. Lo quieren volver a instalar y no lo vamos a permitir, por eso hoy paramos y movilizamos en todo el país con todas estas organizaciones hermanas".



Sobre el cierre del acto Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, apuntó al Gobierno "clasista, de los que acumulan ganancias, de los que fugan capitales, que gobierna para profundizar la desigualdad grosera". "Les decimos que como hoy, como ayer y como siempre vamos a resistir y cada vez vamos a acumular más poder hasta derrotarlos", advirtió.



"Desde esta CTA Autónoma vamos a profundizar este plan de lucha. Mi abrazo fraterno para todas y todos los que están al frente de los conflictos en todo el país, luchando por la reincorporación de todos los despedidos, por las paritarias sin techo, contra la precarización laboral", manifestó.



En esa línea y para concluir la jornada de lucha, "Cachorro" Godoy anunció que el plan de lucha de la CTA Autónoma continúa con la marcha federal que se realizará junto a las organizaciones sociales, desde el 28 de mayo hasta el primero de junio, desde distintos puntos del país. "No pararemos de marchar hasta echar a estos vendepatria", sentenció el dirigente. (ATE)