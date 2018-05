Inseguridad: Aprobaron el pedido de informes al Ejecutivo

113377

Política HCD

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que explique cuáles son las medidas que se toman para combatir la inseguridad.

El debate en torno a la inseguridad en Olavarría derivó en la aprobación de un pedido de informes en torno a cifras oficiales.

El vocero de este tema fue el edil Eduardo Rodríguez, quien señaló "un notorio incremento de hechos delictivos en la ciudad y localidades del Partido en los últimos meses".

Esto, basado en versiones de vecinos, el seguimiento de medios locales y las manifestaciones en redes sociales. "Nos alarma el estado de desprotección de los vecinos en el último tiempo" dijo.

A su vez, también manifestó que los vecinos están con "bronca y desazón" y dejaron de denunciar, y señaló que hubo robo de vehículos, la muerte de una mujer "en plena luz del día, apuñalada, casi en el centro de la ciudad".

Mencionó puntos concretos: "6 patrulleros que el ministro Ritondo presentó con bombos y platillos y no estaban en la calle hace un año, hoy los móviles siguen tirados en el playón de la distrital".

También denunció el no funcionamiento del 0800 - Droga no, la emigración de policías olavarrienses recibidos al conurbano. "No hay un plan integral de seguridad en Olavarría".



A sus dichos, le contestó la concejal de Cambiemos Espinosa y señaló que "esto me llama poderosamente la atención dado que el proyecto se presentó en los medios el 3 de mayo, y Rodríguez no pidió participar del consejo de seguridad que se juntó un día antes y se debatieron todos estos temas que pide el pedido de informes".

También confirmó gestiones personales en La Plata por los policías olavarrienses, con un saldo positivo. "Preocupa el efecto social que dejan estas afirmaciones sin siquiera contar con la información" dijo con respecto al proyecto.

Eduardo Rodríguez también le respondió: "la descalificación vino por la posverdad. Esa es la actitud del bloque Cambiemos. Hace falta salir a la calle para verificar la desprotección del vecino".

El pedido de informes al Ejecutivo respecto de las cifras oficiales en inseguridad fue aprobado por unanimidad.