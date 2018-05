El detenido por el crimen de Riva de Neira, imputado por "homicidio criminis causa"

113416

11.05 | Policiales

Se trata de una de las calificaciones más gravosas contempladas en el Código Penal, que estipula penas de hasta prisión perpetua.

En el inicio de la mañana de ayer un importante despliegue policial local permitió llevar adelante la captura de un hombre de 37 años, quien actualmente se encuentra acusado de ser el autor material del crimen de Luján Riva de Neira, la mujer de 44 años que falleció luego de recibir un puntazo en el frente de su domicilio, en el barrio Mariano Moreno. Pese a la captura, las averiguaciones y medidas de prueba siguen su curso, todo con sumo hermetismo, tal cual es el perfil que la fiscal Viviana Beytía imprime a cada una de sus causas.

Fuentes ligadas a la investigación dieron cuenta que el único detenido es Lucas Keesler, quien fue interceptado en inmediaciones del cruce de avenida Sarmiento y Rivadavia, todo en el marco de un operativo encabezado desde la Sub DDI local, con el aporte de agentes de la comisaría Primera y del Comando de Patrullas. La directiva había sido emitida en las últimas horas por la titular de la fiscalía Nº 10 y avalado desde el Juzgado de Garantías Nº 1, de la doctora Fabiana San Román.

Si bien la captura se dio en la vía pública, su domicilio también fue objetivo de un allanamiento en el que se logró el secuestro de diversos elementos de interés de probatorio, entre ellos prendas de vestir y teléfonos celulares. Todo será sometido a distintas pericias y medidas de prueba con el correr de las próximas horas.

Otro de los puntos trascendentes que se dio en la jornada de ayer fue cuando Keesler fue remitido a la sede de justicia, más precisamente al despacho de la UFI Nº 10, donde accedió a prestar declaración indagatoria y someterse a las preguntas de la fiscal Viviana Beytía, quien además lo notificó de las actuaciones en su contra y lo imputó formalmente por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma criminis causa", todo en los términos del inciso 7 del Código Penal, que impone penas de hasta prisión y reclusión perpetua.

EL POPULAR indagó acerca del por qué de este encuadre y por qué, al menos hasta estas horas, no se ha hablado en términos de femicidio. Se detalló que de los elementos recabados y que constan en la investigación no se desprende que haya existido alguna cuestión de género en el violento y fatal episodio. Es más, si existió o no algún tipo de vínculo sentimental entre la víctima y el presunto victimario eso "no está acreditado" por ahora.

Inclusive, se añadió que ese encuadre penal no sólo se desprende de la lectura de los hechos realizada por parte de la UFI Nº 10, que inclusive se trata de la fiscalía titular de la Secretaría de Violencia de Género, sino que también fue ratificada por el Juzgado de Garantías al momento de avalar el pedido de detención de Keesler.

Todo tiene su correlato directo con la reconstrucción de los hechos que se dieron tanto en el interior como en el frente del departamento ubicado sobre Roque Sáenz Peña al 3200, entre 9 de Julio y 25 de Mayo. Según da cuenta una de las hipótesis, Keesler y Riva de Neira habrían protagonizado una discusión vinculada a una presunta deuda de dinero por parte de la mujer. El altercado se habría puesto cada vez más violento y, según avanza esa línea investigativa, el acusado se habría apoderado del teléfono celular de la víctima como parte de pago.

Es por ello que todo se trasladó hasta el exterior del domicilio, donde continuó la discusión y forcejeo que concluyó de la peor manera, con la mujer recibiendo un puntazo en el pecho que le ocasionó una lesión cardíaca, que momentos más tarde le produjo la muerte, haciendo estériles los esfuerzos de los profesionales médicos del área de cuidados intensivos y clínica quirúrgica del Hospital Municipal "Doctor Héctor Cura".

Ahora, ya con la declaración del único acusado, los esfuerzos están orientados en poder engrosar la parte probatoria de la instrucción. Vale destacar que el arma homicida aún no pudo ser hallada. En ese sentido, se aguarda que en las próximas horas se dé el arribo de las conclusiones de la autopsia y la concreción de distintas medidas de prueba, entre pericias y recolección de declaraciones testimoniales. Sobre esto último se detalló que si alguna persona tiene algún dato o información que crea interesante que se acerque a declarar a la sede judicial local.