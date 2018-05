Unir esfuerzos para ser solidarios

113490

Información General Suplemento FINDE

Todo nació en las redes sociales y desde allí la solidaridad se fue multiplicando. Primero por los animales y luego para asistir a los dueños de las mascotas. En estos tiempos en que el dar a otros es un preciado y necesario bien social, Gladys Ferreyra y Gustavo Torres cuentan en FINDE cómo funciona el Gabinete proteccionista y de salud pública que han creado.

Rodrigo Fernández

[email protected]



Desde hace muchos años la problemática de los perros callejeros es un tema preocupante. A eso se le suma la falta de educación para que los dueños de mascotas sean responsables. Pero ante un panorama siempre cambiante, aparecen personas dedicadas a sostener campañas de control o aportar su pequeño granito de arena para que los animales y las personas tengan mejor calidad de vida. Este es el caso de "Patitas felices", un grupo encabezado por Gladys Ferreyra, que se unió para rescatar animales y tengan un hogar pero que terminó ayudando a los dueños de dichas mascotas.





Perros y gatos abandonados



Patitas Felices es, de origen, un grupo proteccionista que dio sus primeros pasos en 2013 a partir "de lo que se veía en las redes sociales sobre animales tirados en la calle, tanto perros como gatos", dice Gladys Ferreyra, alma mater del proyecto.



"Trabajo en salud hace muchos años", cuenta tras recordar que muchos de sus compañeros en el Hospital de Hinojo colaboraron con ella. "Los perseguía con la alcancía para recaudar donativos", asegura entre risas.



En ese momento, veía que aumentaba la cantidad de animales callejeros y que muchas veces quienes los rescataban no contaban con fondos necesarios para cuidarlos mientras esperaban por un dueño.



Fue entonces que Gladys decidió "como ciudadana, a publicar que daba tránsito y asistencia". Sus primeros colaboradores fueron sus compañeros del área de salud y así surgió el grupo de Facebook "Patitas Felices". Con un original logo: un dibujo del yin y yang con una marca de las patas de un perro y de un gato.



De eso ya pasaron 5 años y son 45 animales los que Gladys tiene en su casa. 20 perros y 25 gatos que fueron rescatados de la calle que forman parte de su vida diaria. "Vinieron de muy cachorros pero pasó el tiempo y nadie los adoptó y se acostumbraron al lugar", dice la mujer comenzó con 5 perros y 2 gatos.



"A la gente le cuesta el compromiso. Le das lugar a un animal y tiran 9. Es terrible. La creación de este grupo fue de acuerdo a un análisis que hacemos desde 2013 y a raíz de lo que se publicaba en las redes sociales", sostiene.



Luego fue convocada como proteccionista "desde el Municipio a reuniones y a trabajar, a través de Florencia Juárez (por entonces concejal), que hizo la convocatoria a distintas proteccionistas. Me sorprendió que me llamaran para elaborar una política de trabajo en equipo desde la comunidad a lo institucional, juntar fuerzas y empezar a calmar un poco esta demanda tan alta que ha ido creciendo".





Trabajar por la salud



Después "Patitas felices" se convirtió en un "Gabinete de salud solidario y protección de la sanidad animal" y luego de presentar la documentación necesaria en el Municipio, el espacio pudo iniciar los trámites para ser reconocido como una entidad.



En 2017 consiguieron sillas de ruedas y nebulizadores donados y desde el Concejo Deliberante hubo aportes para la compra de una sonda para un paciente con un problema urinario crónico. A nivel salud "tenemos médicos, enfermeros, psicopedagogos, abogados, contadores y acompañantes terapéuticos", comenta Gladys y explica que "en el área de los animales tenemos veterinarios y proteccionistas", además de contar con la colaboración de Bromatología.



¿Cómo pasaron de rescatar animales a asistir a personas que necesitan resolver situaciones vinculadas con la salud? "Una cosa lleva a la otra y cuando uno lleva muchos años en un hospital, en la salud pública, es lógico el camino. A mí la gente me conoce como la enfermera de los perritos", dice entre risas y aclara que la función de un enfermero es para toda la comunidad.



Es que "la gente no pregunta solo cosas que tienen que tiene que ver con la enfermedad. La salud es algo integrado". Es más, los compañeros empezaron a consultarla sobre sus propios animales. En medio del boca a boca empezó a recibir "más consultas sobre animales que de personas". Por eso fue natural hacer el camino inverso y pasar de animales a personas ya que en la convivencia se modifica la visión de quien se acerca a una casa a ayudar.



Como entidad



"Cuando uno va a atender un rescate animal, tu ojo es muy amplio y ves el perrito pero encontrás lo que falta en esa familia. Por eso uno ofrece la atención solidaria no solo para el animalito", señala. Ocurre que "muchas veces la gente no pide porque no sabe a quien pedirle", interviene Gustavo Torres, que se sumó al grupo hace pocos meses. De ese modo, el espacio se convirtió en nexo de cuestiones solidarias.



"Es diferente porque sentís que no estás tan solo y formar parte de una entidad de bien público habilita a pararte de otra manera. Ya no es tanto ir a golpear puertas porque relevas de otra manera aunque sos responsable de mostrar qué haces con las cosas que te dan".



El Gabinete está conformado por una comisión de 13 integrantes pero son muchos más los que trabajan detrás. Que aguardan el llamado de Gladys para salir hacia donde haya una necesidad. Ya sea un animal, una persona o ambos. La solidaridad como una forma de vida. Uniendo esfuerzos. Estrechando lazos.





Con la fe en los proyectos



"Tenemos varios proyectos para trabajar en conjunto con Bromatología y la comunidad", dice Gladys Ferreyra y enseguida Gustavo Torres completa que el reconocimiento "te da una identidad que te permite llevar adelante esos proyectos".



Entre las propuestas más importantes para este año piensan implementar una cuota de 50 pesos "para que el que se hace socio puede acceder a la atención de sus animales por una cuota baja. Nada que ver con lo que te cobra un veterinario y contaría además con una cobertura social porque la gente por ahí no tiene dinero para una consulta con un veterinario privado", dicen y mencionan que "si bien hay veterinarios de guardia a la gente no le alcanza para poder pagarlo".



Gladys dice que nunca pensó que "iba a ser tan dinámico, tan amplio. De una cosa pequeña como se extendido a llegar a lo que somos hoy" y sostiene que el grupo está integrado por personas "maravillosas" y habla del potencial que tienen.





Educación



"El tema de los perros y otras mascotas abandonados es una problemática muy de fondo que por ahí involucra a distintos sectores", asegura Gustavo Torres y remarca que "los grupos de proteccionistas por ahí no pueden solos y siempre se está en la búsqueda de un proyecto para conseguir un espacio y ver si se puede trabajar de otra manera". Pero por otro lado menciona que "también es una cuestión de educación, que es lo que nos falta. Si bien en el centro de la ciudad se ve no tanto, en los sectores de quintas o en los alrededores es impresionante el número de perros callejeros".





Auxiliares del hogar



"No es solamente la salud de las personas y la protección a los animales", dice Gladys Ferreyra. "El animal es importante para la familia, es terapéutico porque es la salud de todos", agrega. Por eso, las donaciones se destinan a quienes lo necesitan. Ahora están en el camino de acondicionar el espacio que tienen en el barrio Lourdes para instalar el gabinete en un único lugar. Así, no sólo recibirán donaciones sino que la gente verá cómo se trabaja con los animales. Según Gladys "hay muchos que quieren aprender y no sólo para saber sino también como una salida laboral". Y desde el gabinete comenzaron a pensar en un proyecto de capacitación y bolsa de trabajo al que ya denominan como "auxiliares del hogar". Eso les permitirá formar y capacitar a personas para cuidar mascotas y viviendas mientras los dueños no están.