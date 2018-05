Con su circo a cuestas

113491

El circo lo flechó en un semáforo. Allí aprendió de movimientos, colores y a maniobrar el cuerpo hasta convertirse en el Payaso Peluca. Con su Circo Caracol, Emiliano Stuer viajó por diferentes países y cosechó las más bonitas sonrisas a pesar de encontrarse con historias pobladas de problemas. Mirando a los ojos conectó con el público y es lo que hace en Olavarría y donde aparece, fluye arte.

Yanela Alves

Su mirada refleja magia. Quienes tienen la dicha de compartir su arte, de dejarse movilizar por sus movimientos y su carisma pueden comprobarlo. Emiliano Stuer se fue de Olavarría tras el sueño de ser diseñador web y volvió como un payaso con mil aprendizajes encima. Su Circo Caracol le permitió encontrarse con la sensibilidad más profunda y hasta despertar una parte de su cuerpo que creía "inútil".



El movimiento de los malabares es tan dinámico como su vida y contagiar sonrisas en barrios vulnerables de distintos países lo llevó a convencerse de que lo que no se planea y surge espontáneamente, tiene más color y hace muy bien.





Camino al andar



Caminando se llega siempre. Emiliano fue desde Buenos Aires hasta Venezuela a pie, como un mochilero que llevaba su arte en la espalda. Pasó por Bolivia, Perú, Ecuador, el norte de Brasil y volvió a cada uno de los lugares cuando creyó que le había quedado más por hacer.



Su primera demostración artística fue en un semáforo en Ecuador cuando se encontró con una persona que lo invitó a hacer percusión con su cajón peruano mientras él realizaba malabares. Por entonces, Emiliano venía haciendo artesanías para subsistir. Se sumó, le gustó la energía que se generaba entre los que esperan un cambio de color eléctrico y lo que ofrecen los malabaristas mientras tanto. Se sumó a la propuesta de ese amigo, dejó el cajón después de un tiempo y aprendió malabares. Y compraron narices de payaso para hacer reír.



"Fui aprendiendo de personas que estaban en la misma y me empecé a enamorar del circo. Pasó mucho tiempo y adquirí experiencia, más juguetes de circo, amplié un poco", cuenta y tras admitir que después de conocer ese mundo de movimiento, concentración y alegría, se convirtió en el Payaso Peluca.



En el camino se encontró con una chica con la que formó el Circo Caracol. "Fusionamos lo que hacíamos y empezamos con funciones en la calle, con rutinas que unimos".



¿El escenario? La plaza. En Bolivia lo hicieron por primera vez donde se juntaban los niños, "pusimos parlantes con nuestros temas y convocamos a la gente. Nos costó porque ninguno se acercó pero cada uno miraba desde su lugar", recuerda y a partir de allí, como los caracoles, comenzaron a dejar su huella en el camino llevando en sus espaldas todo lo que los hacía felices: los instrumentos de circo.



Se deslumbró particularmente con la posibilidad de hacer "circo social" en Santa Fé que consiste en ir a un barrio a enseñar diferentes técnicas, "llevás objetos y buscás que empiecen a despertar el malabar. A veces también se hace un número para mostrar". Y reconoce que en esos contextos, "es hermoso trabajar porque te das cuenta que esos niños no te van a desafiar como en otros lados y ves las caras y están todos atentos mirando y apreciando lo que estás haciendo". Y en la parte de aprendizaje aseguró que "los niños de barrio tienen hambre de conocimiento, son súper predispuestos".





Arte oficio



Lamentablemente, no faltan aquellos con mentes cerradas que le gritan "agarrá la pala", o "andá a laburar" porque "la gente ve a las personas que trabajan en el semáforo como vagos, como que no quieren hacer otra cosa", manifiesta. Y claramente todo lo que hace no lo podría hacer sin práctica, "yo trabajo igual porque tengo oficio, y hago muchas cosas además de hacer circo y todo me llevó muchas horas de práctica". Lo que se hace con el circo para él "es un estudio y muchas veces esos comentarios si estás con baja energía", pesan.



Cuando Emiliano se convierte en el Payaso Peluca y despliega su mundo de colores en un espacio público, no lo importa quién le deja dinero y quién no lo hace. "Si tienen plata bienvenido sea y sino, no importa, se los regalo. Me gusta que tengan acceso a ver a una persona haciendo arte en la calle". En nuestra ciudad lo vamos a encontrar en parques y lugares privados donde ya lo invitaron y donde espera ser convocado.





Amor al circo



Para Emiliano, "el circo es el lugar donde se funcionan las artes: teatro, canto, pintura, danza, acrobacias", porque "todo arte tiene lugar". La magia está "en que se puede fusionar y de hecho el teatro, por ejemplo, lo precisás en todo momento como cuando hago una rutina de payaso o una función muda". Mucho de eso lo aprendió en Santa Fé donde estuvo un tiempo sumando experiencia y aprendizajes de otras artes diversas.



Como payaso sabe que, además, debe tener herramientas para enfrentarse a los desafíos a los que lo ponen los niños que lo observan y los de la realidad donde se presenta.



A diferencia de lo que le pasaba en los primeros momentos con el semáforo donde "muchas personas puede que estén con energía poco positiva o vengan con problemas de su casa y no tengan ganas de verte", ahora sabe que tiene que hacer otro tipo de contacto con el público que está frente a él y es fundamental la empatía. "La gente no ve cuán bueno sos sino que lo que le llega es que tengas contacto, que les hagas reír. El teatro me enseño a mirar a los ojos y ahora hago contacto visual, los involucro". Su objetivo es "tratar de sacar una sonrisa y por un instante a la persona le cambiás el día y la energía". Y si bien "a mí me sirve que me colaboren, a veces no tienen y cuando no lo hacen les sonrío y les deseo un buen día con la mejor energía".







Un golpe para renacer



Emiliano Stuer vivía en Buenos Aires. Llegó trabajar en el ámbito astronómico y en un call center mientras estudiaba diseño web. Un día protagonizó un accidente en moto muy fuerte, muy movilizante. Al recuperarse se propuso "vivir y ser más dueño de mi vida" y viajar.



"Salí a caminar sin plan de ir a ningún lugar ni con proyectos", cuenta. Lo acompañó su hermano y un amigo. Llegó a Córdoba, Bolivia y Perú pero no tenía en claro qué quería hacer. Como modo de subsistir empezó con las artesanías que le llevaban mucho tiempo y con las que muchos días no lograba tener una ganancia. Fue en Ecuador donde se cruzó con amigos y su cajón peruano le abrió la puerta al arte que traía escondido en su interior y que, por suerte, pudo aflorar.







No existe el no puedo



"El malabar es una herramienta increíble", reconoce Emiliano y dice que "hasta mis pensamientos fueron cambiando desde que empecé a hacerlos". Desde que nacemos todos sabemos que somos más virtuosos con una parte de nuestro cuerpo "y nos encasillan en que somos derechos o zurdos con una mano hábil, un pie hábil y lo demás no sirve". Sucede que durante años uno se acostumbra a eso y "desde que empecé a despertar este lado del cuerpo, el hemisferio derecho que conecta con la parte izquierda, me encontré sintiendo cosas que no sentía antes, me volví más sensible".



Además, haciendo malabares con tres clavas hoy es mejor con su mano izquierda que con la derecha "pero le pongo información a las dos manos aunque se requiere concentración". También "se fomenta la paciencia porque aprender al principio es tedioso, porque se te caen". Y cuando enseña, Emiliano trata de decirles a sus aprendices, que "si las manos son iguales ¿por qué una va a ser más hábil que la otra?" y poco a poco con su metodología de ir haciendo movimientos progresivos y repetitivos "voy sumando para avanzar con reflejos, motricidad y después paso pausa para sumar cosas" y que también se aprenda de "lo postural, cómo deben estar las rodillas, los pechos, los brazos".



Y con esto se dio cuenta de que, por ejemplo, "a las escuelas les falta un poco de esto y por ejemplo dar malabares como un deporte más". En el circo no existen los "no puedo hacerlo" porque todo consta de práctica "y no hay límites en nuestro cuerpo".