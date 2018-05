"Bienestar y manejo del estrés", la segunda charla de Ineco-Corim

113492

Información General

La misma será abierta y gratuita y estará a cargo de la Lic. en Psicología María Fernanda Giralt Font. El jueves 14 de Julio a las 19.30 en el Teatro Municipal.

En las últimas décadas el bienestar se transformó en objeto de estudio de las Neurociencias. El acento empezó a centrarse en las razones de salud y no solo en las causas de la enfermedad. El estado de bienestar produce cambios positivos en nuestro cerebro y por eso, distintos investigadores se han preocupado por estudiar cómo es posible promover este estado.



El bienestar es un componente integral y esencial de la salud. Y la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.



En esa linea, se empezaron a investigar los estado psicológicos positivos como factores protectores de la salud física y mental.



Simultáneamente , distintos estudios en los últimos años han ido demostrando la relación entre el bienestar y el afrontamiento del estrés, en cómo el bienestar funciona como factor amortiguador para el estrés y cómo el afrontamiento positivo del estrés fortalece el bienestar .



Para su abordaje, el estrés requiere entonces no solo la disminución de los estímulos negativos y la tensión, sino la renovación de los recursos a través del desarrollo de aspectos cognitivos y comportamentales que favorezcan el bienestar. Son numerosas las actividades que podemos realizar para cultivar el bienestar y la salud emocional.



Esta charla dirigida a la comunidad tiene por objetivo motivar a los asistentes a conocer, comprender y actualizar habilidades tendientes a promover el bienestar y la salud y prevenir el estrés, con el propósito de mejorar la calidad de vida. No presupone conocimientos previos de los asistentes sobre la temática ya que se presentarán ideas sencillas que cada participante podrá profundizar y ahondar.



La profesional que llegará a Olavarría es Directora de INECO Bienestar, subdirectora del departamento de Psicterapia INECO, Coordinadora del programa "Bienestar y Calidad de vida para una longevidad própera y saludable", Coordinadora del "Programa interdisciplinario de entrenamiento en habilidades para la prevencion y manejo del estrés", Psicoterapeuta de grupo para pacientes con rasgos de la personalidad que impactan en patrones interpersonales y Directora del curso de posgrado en Universidad Favaloro "Técnicas conductuales para el manejo del estrés".