Martín Fierro: Mirtha Legrand dio su versión

La diva aclaró por qué no figura en la terna a mejor conducción femenina, y le reprochó a Luis Ventura que haya difundido una conversación privada entre ambos.

Ni bien salieron a la luz las nominaciones al Martín Fierro 2018, las especulaciones sobre por qué Mirtha Legrand no estaba ternada comenzaron a surgir.

Mientras algunos aseguraban que la habían jubilado de los premios después de entregarle la estatuilla de brillantes, otros decían desconocer este detalle. Como es costumbre, la diva utilizó su programa para aclarar lo sucedido. En la edición del sábado por la noche, decidió dedicarle unos minutos al tema para dar la versión oficial.

"Ustedes vieron que se ha desatado un lío tremendo con mi terna del Martín Fierro, yo les voy a contar brevemente", comenzó diciendo. "El año pasado me llamó el presidente de APTRA, el señor Luis Ventura, y me dijo 'mire Mirtha, hemos considerado que usted ya ha recibido muchos premios, que esta mas allá de todo esto, y pensamos que ya no tiene que estar más en las ternas, pero le vamos a entregar el Martín Fierro de brillantes'. Era un homenaje y era muy lindo todo lo que me decía. Yo acepté y le dije que sí, que estaba de acuerdo, que no iba a intervenir más en las ternas, que no competía más, y me entregaron el Martín Fierro de brillantes", relató antes de pedir que por favor pasen el video del momento en el que le entregaban la distinción.

"Quedamos así, que me sacaban de las ternas y me entregaban por única vez el Martín Fierro de brillantes. Y este año, naturalmente no aparecí nominada y se empezó a gestar una cosa rara, decían que me jubilaron, como si fuera malo jubilarse. 'La jubilaron a Mirtha', y no, era lo previsto, lo hablado con Ventura. Algunos periodistas no estaban al tanto de esto y les extrañó que no compitiera, hubo como un enfrentamiento, pero la verdad es esa. Además querían volver a votar y yo creo que no corresponde, porque es el trato que habíamos hecho", continuó aclarando. "A mí me hubiese encantado estar, porque yo soy competitiva y me gusta, pero no, lo correcto es lo que se ha hecho, eso es lo que se había hablado".

Por último, Mirtha se refirió a la conversación que mantuvo en privado con Luis Ventura, que el periodista después difundió públicamente. "Me llamó Ventura, grabó la conversación y la pasó al aire después, pero eso no se hace. Me sorprendí porque era una cosa privada que estaba hablando con él. No se graban las conversaciones, es un delito, no se debe hacer", le reclamó molesta.

A pesar de todas las idas y vueltas, y aunque no está nominada como conductora, La Chiqui aseguró que no se va a perder la ceremonia. "Por supuesto que estaré en la fiesta, yo no falto jamás, es la fiesta de todos nosotros y me encanta. Pero... ¿yo mendigando un premio? Señora, sabe los premios que tengo, arriba de veinte Martín Fierro: el de platino, el de brillante, el de oro... no necesito mendigar". (La Nación)