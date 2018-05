Cotejarán ADN de sospechosos por el crimen de María Marte Belsunce

113503

Policiales

Siete sospechosos del homicidio de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, se someterán mañana a una extracción de sangre para cotejar el perfil genético de cada uno de ellos con el nuevo rastro ADN hallado recientemente en la escena del crimen y con otros tres que ya constaban en el expediente, informaron fuentes judiciales.

La diligencia se realizará a partir de las 12, en la Asesoría Pericial de la ciudad de La Plata, ubicada en la calle 41 entre 119 y 120 de la capital bonaerense.

Según las fuentes, quiénes fueron citados para la extracción de sangre son el ex vecino Nicolás Pachelo (41) -ahora preso por una serie de robos en el country Tortugas de Pilar-; su ex esposa, Inés Dávalos Cornejo (39) y cinco ex vigiladores del Carmel: José Ramón Alejandro Ortiz, Ramón Alfredo Acosta, Víctor Hugo Contreras, Eduardo Walter Vera y Norberto Glennon.

El patrón de cada uno de los varones será cotejado con este nuevo ADN masculino que surgió en los últimos días y con aquellos otros dos perfiles NN de hombres que ya estaban incorporados en la causa.

Mientras que en el caso de Dávalos Cornejo, su sangre será comparada con el ADN femenino que estaba presente en el expediente desde 2002 y que es distinto al de la víctima.

El ADN del "hombre 1" se encontró en una viga del techo y marco de la puerta del baño y en la antesala mezclado con sangre de la víctima.

El perfil del "hombre 2" fue hallado en la viga del techo del baño, mezclado con el del "hombre 1", mientras que el ADN femenino distinto al de la víctima se encontró en la alfombra de la antesala del baño.

Ahora se suma este tercer ADN masculino de una muestra que se analizó nuevamente y se deberá establecer si pertenece a alguno de esos dos hombres o a un tercero.

La directora del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de La Plata, María Mercedes Lojo, informó a los fiscales a cargo de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, que dicho perfil genético fue encontrado en una mancha de sangre levantada de uno de los dos recortes que se hicieron de la alfombra verde que cubría la planta alta de la vivienda.

"Es una sala de estar ubicada donde terminan las escaleras que suben a la planta alta y que antecede a la entrada al cuarto matrimonial. Ahí había un sillón, una mesita con un teléfono y una ventana. Allí también se recortó el pedazo de alfombra donde aparentemente está este nuevo ADN", precisó a Télam una fuente judicial.

La hipótesis de los fiscales es que el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó y sorprendió dentro de su casa a ladrones a los que enfrentó y pudo haber lastimado antes de que la ejecutaran de seis balazos en la cabeza con un revólver calibre .32.

Por eso, Domínguez y Quintana creen que tanto la sangre de la alfombra como la de otros tres históricos perfiles de ADN -dos hombres y una mujer-, que ya estaban en la causa pero aún no se sabe a quién pertenecen, podrían ser de los autores del crimen.

Por su parte, el abogado Roberto Ribas, defensor de Pachelo, pidió que no se excluya de estos nuevos estudios de ADN a los históricos imputados de la causa vinculados a la familia García Belsunce, aunque desde la fiscalía aún no se expidieron al respecto.

Por ello, pidió que también se sometan a extracción sanguínea el viudo Carlos Carrascosa, el hermano Horacio García Belsunce, el medio hermano John Hurtig, el vecino Sergio Binello y la medio hermana Irene Hurtig, pese a que ella ya fue sobreseída en la causa.