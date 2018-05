Un fomentista pidió la renuncia de la comisión de la Federación

113533

Walter Vega, presidente de la sociedad de fomento "Carlos Von Bernard" de barrio AOMA, pidió al renuncia de aquellos que conforman la comisión de la Federación y afirmó que "no cumplen con su función".



Walter Vega en 98Pop

El titular de la sociedad de fomento "Carlos Von Bernard" apuntó contra la Federación que nuclea a las instituciones barriales y sostuvo que no cumplen con la función que debería tener.

"La Federación no está con las instituciones y si está con las instituciones no puede estar en otro lado" dijo y señaló que no hacía una crítica "hacia dentro del barrio AOMA pero ellos tiene que estar tratando de ver como pueden solucionar el problema que está ocurriendo en el barrio con el corte o no corte" dijo en referencia a los reclamos de los vecinos por el estado de las calles.

"Ellos participaron de la asamblea en la sociedad de fomento y después participaron del corte. Me parece que la Federación no está para eso" manifestó Vega.

Para el referente fomentista del barrio AOMA la Federación "no está cumpliendo con lo que dice el estatuto" y es por ello que les pide la renuncia.

"Ellos tiene que tratar de hacer un acercamiento" con las autoridades dijo y comentó que si bien un grupo de vecinos estuvo a favor de los cortes, otros "optamos por esperar los 21 días que pidió el arquitecto Ferraro para que vengan las maquinas al barrio para llevar a cabo los trabajos" con una duración de cerca de 40 días.