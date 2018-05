Ola Bus sacó de circulación 6 micros que iban a Loma Negra

113534

Información General

Así lo confirmó el titular de la empresa de colectivos interurbana en 98 POP. Ya la semana pasada había sido multada porque los choferes pararon tres horas el servicio. Aseguró que tienen un déficit mensual de 500 mil pesos.



El titular de la empresa Ola Bus, Ramiro Digiano, confirmó este lunes a la producción de "Mejor de mañana", el recorte de seis colectivos que actuaban como refuerzo y que unían Loma Negra con Olavarría.



La decisión de la empresa, al igual que la semana anterior la adoptada por los choferes, afectaron directamente a los usuarios, que son quienes quedan entrampados en este conflicto.

Se trata de los recorridos que salen de Loma Negra a Olavarría a las 6.30, a las 8.05, a las 12.05 y a las 17.05; y los que parten de Olavarría a dicha localidad a las 11.55 y 13.25 horas.



Cuando los trabajadores frenaron el servicio durante tres horas el martes pasado, el mismo Digiano salió públicamente a decir que "la empresa no pudo pagar en su totalidad los sueldos del mes de abril que no está cubierto por subsidios", y que para compensar estos nuevos valores eran necesarias "tarifas nuevas", lo que hizo previsible aquel hecho.



A una semana de la protesta de los choferes, el propietario sigue insistiendo en que desde el Ejecutivo nadie se ha acercado y que la empresa tiene un déficit mensual de 500 mil pesos.

En aquel momento, puso una vez más el acento en el rol del Ejecutivo municipal respecto de la no actualización del valor del boleto de colectivos. Allí dijo "había que revisar esto y no se ha hecho nada hasta lo que yo se. La empresa para ganar tiempo aportó toda la documentación que siempre se le pide cuando hay discusión tarifaria pero no ha habido un ida y vuelta".