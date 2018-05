El dólar sube un 6,3% y supera los $ 25

113551

Política

Las operaciones se dan en medio de una complicada crisis cambiaria en la que el Banco Central tendrá que afrontar el martes una verdadera prueba de fuego con la mega licitación de Lebac. Tienen vencimientos por unos $ 640.000 millones.

El dólar modera su alza y avanza este lunes un 6,3% ($ 1,49) a $ 25,28 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, tras haber tocado su nuevo máximo intradiario en los $ 25,48. Asimismo, en el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), la divisa avanza un 5,8% (1,3%) a $ 24,60.



Operadores señalaron que el Banco Central interviene en el mercado cambiario y ofrece u$s 5000 millones en $ 25, e indica el límite fijado para la rueda.



Se da en medio de una complicada crisis cambiaria en la que el Banco Central tendrá que afrontar el martes una verdadera prueba de fuego con la mega licitación de Lebac con vencimientos por unos $ 640.000 millones.



Cabe recordar que la autoridad monetaria tendrá el una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar mañana vencimientos por más de la mitad de las reservas. En ese marco, tanto el Gobierno como los operadores descuentan que bancos y sector público (concentran el 60% del monto que vence) aportarán a la renovación de Lebac. El restante 40% está en manos privadas.



Los inversores no residentes tienen en sus manos el 5% de lo que vence, o sea, unos $ 33.000 millones (equivalente a unos u$s 1.400 millones). En tanto, se descuenta que estos inversores buscarán cerrar la apuesta del "carry trade" e irán por las divisas equivalentes. Quedan entonces las tenencias en manos de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y de los ahorristas residentes. Aquí está el mercado objetivo al que el BCRA deberá seducir con las altas tasas.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue opera estable a $ 24,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se disparó el viernes $ 1,53 a $ 24,13.



Vale destacar que en medio de una fuerte intervención el último viernes del BCRA, que vendió unos u$s 1.102 millones, el dólar se disparó 57 centavos en el cierre de la semana pasada a $ 23,79, con un avance de 6,8%, la mayor suba desde diciembre de 2015 cuando se eliminó el cepo cambiario.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 1.903 millones hasta los u$s 54.419 millones.