ART: solicitan que Olavarría cuente con una Comisión Médica

14.05 | Política Lo más cerca: Bahía Blanca y La Plata

Concejales de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de resolución solicitando que se realicen las gestiones para la instalación en nuestra ciudad una Comisión Médica según lo establecido en la ley 24.241.

La propuesta de los ediles Federico Aguilera, Alicia Almada y Germán Aramburu busca dar respuesta a una necesidad de los trabajadores, beneficiando además a otras localidades cercanas de la región.

Las Comisiones Médicas son las entidades encargadas de resolver las diferencias entre las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado. Ellas determinan la disminución de la capacidad laboral de los trabajadores incorporados en el sistema jubilatorio.

En este sentido, desde el bloque explicaron que "si bien por ley se establece que por lo menos debe haber una Comisión por provincia, en el caso de Olavarría, el interesado debe trasladarse hasta Bahía Blanca o La Plata, dependiendo el caso, para poder concretar el trámite, lo que resulta en muchos casos engorroso, exponiendo a los trabajadores a sufrimientos psicológicos y físicos".

Además, indicaron:"Olavarría no sólo tiene una ubicación geográfica que sería favorable para nuestros habitantes sino que además es una ciudad con una importante población fabril, expuesta también a mayores accidentes, sería importante que el Ejecutivo Municipal pudiera gestionar el trámite para que se radique en nuestro partido una comisión".

Por último los ediles destacaron que "actualmente hay un maltrato, un destrato por parte del Estado, que no contempla las necesidades del trabajador y no sólo no le facilita sus gestiones sino que lo desprotege y expone a mayores sufrimientos, es necesario que se descentralicen con urgencia las comisiones".

Según informaron, la ordenanza presentada se tratará en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Desde el bloque manifestaron que esperan contar con el apoyo del resto de los ediles, ya que sin dudas será un paso hacia adelante en la búsqueda de derechos y acceso para los trabajadores.