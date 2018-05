Municipales dijeron que "vamos a tener prudencia y responsabilidad"

113614

Política Aunque no descartan medidas

José Stuppia habló con Cacho Fernández sobre la situación de la economía actual y el pedido de aumento salarial. Sigue la mesa de negociaciones.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Stuppia, dialogó con Cacho Fernández sobre la incidencia de la situación económica en la negociación paritaria con el Ejecutivo.

"Los dirigentes hoy tenemos una responsabilidad muy importante porque una decisión puede favorecer a la familia trabajadora o sumirla en la miseria", comenzó diciendo.



En Argentina se vive "una incertidumbre muy grande. Hay algunos productos que no aparecen ya, como si los empresarios estuvieran especulando para vender el producto o no. Muchos ya la hemos vivido" esta realidad. Agregó que "no se sabe jamás donde va a terminar. Dentro de ese marco tenemos que negociar salarios".

Sobre lo que ocurre en Olavarría aclaró que "sabemos que nosotros estamos en un 54% del presupuesto en sueldos y la plata hay que repartirla en más pedazos porque ha entrado mucha más gente".

En 98 POP dijo que solicitan al Ejecutivo "movilidad ascendente de la clase trabajadora y segundo que el trabajador haga horas extras si quiere cambiar el auto o irse de vacaciones" pero que no sea habitual ese régimen de trabajar horas adicionales porque algunos "se han terminado enfermando y eso complica la gestión".

"Vamos a tener la mayor prudencia y responsabilidad y estar a la altura de la circunstancia", expresó al tiempo que valoró que "podemos discutir salarios, hay otros compañeros que no tienen ese plus de poder sentarse a la mesa con el empleador a discutir".

Sin embargo, dijo que no descartan medidas de acción directa si no se llega a un acuerdo, dado que desde el gremio están pidiendo "más del 25% de aumento salarial" y no es lo ofrecido desde el Municipio.

El pasado 7 de mayo, se realizó una reunión entre sindicato y Ejecutivo. Luego de eso, en un breve comunicado el gremio expuso su postura acerca de la oferta salarial efectuada por el Ejecutivo para el comienzo de las negociaciones paritarias, a la cual calificó como "insuficiente e indecente".