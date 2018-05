Se realizará una nueva colecta de sangre

113616

Información General

Será este miércoles en el Teatro Municipal organizada por Hemoterapia Municipal y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Qué hay que tener en cuenta antes de donar sangre



El Teatro Municipal será sede de una nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios, este miércoles de 8 a 12.

Allí se dispondrá del equipamiento necesario para poder llevar adelante esta tarea, respetando los procedimientos de calidad, de acuerdo a las normas administrativas y técnicas vigentes.

Con el objetivo de promover la donación voluntaria de sangre, el Municipio adhiere al servicio de colectas externas, que ofrece la posibilidad de concretar la donación en un sitio fuera de la planta física de Hemoterapia, evitando grandes desplazamientos.



La finalidad de esta iniciativa que se desarrolla con una frecuencia mensual es asegurar en todo momento la disponibilidad de productos sanguíneos para hacer frente a la constante demanda.

Dicho servicio a nivel local es coordinado por Hemoterapia del Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" junto a la filial local de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz.

Donar sangre no supone riesgos para la salud del donante. El material es estéril y descartable. No es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar, y comer frutas. Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.