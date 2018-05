Duhalde vende el "Menemóvil" para lanzarse de campaña en provincia

113664

Política

El ex presidente Eduardo Duhalde, adelantó que se lanzará de "campaña" por la provincia de Buenos Aires, y que para financiarla venderá el "Menemóvil", el vehículo que se utilizó impulsar las candidaturas de Carlos Menem.

"Creo que en estos momentos la gente está buscando alternativas, que no hay, pero puede haberlas. El peronismo tiene mucha gente muy valiosa y habrá que trabajar. Si no logramos una postura de dirigentes que ganen, por lo menos ser una alternativa seria. Hoy no somos una alternativa seria de nada", apuntó el ex mandatario entrevistado por Radio Con Vos.

Duhalde advirtió que "después de terminado el Mundial van a aparecer los cuatro o cinco candidatos", pero que el justicialismo tiene un "problema grave" en territorio bonaerense. "Está muy desparramado, es un hormiguero pateado", describió.

"El epicentro del problema es en la Provincia de Buenos Aires, que está totalmente desorganizado, razón por la cual voy a empezar la semana que viene a recorrerla", adelantó. Y agregó que, para esto, decidió vender el "Menemóvil".

"Necesitamos plata para la campaña. Está de lindo, nuevito, casi no fue usado", bromeó el ex presidente. El precio del histórico vehículo es de "40 mil dólares" y "no está ploteado", detalló Duhalde. (DIB)