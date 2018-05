La Orden Franciscana adelantó demandas contra concejales por defraudación

113673

Política Dijo que son versiones "falaces y calumniosas"

En la sesión del HCD se apuntó contra la institución por sub alquilar el colegio San Antonio a dos institutos terciarios mientras que todo es abonado por la Provincia.



La pasada sesión del Concejo Deliberante, la tercera ordinaria del año, dejó varios temas para analizar. Pero también acciones a llevar adelante. Una de ellas es la que confirmó la Orden Franciscana, que tras ser acusada por dos concejales de "defraudación" los llevará a la justicia dado que "las graves acusaciones han difamado infundadamente a nuestra institución", según expresaron en una carta. En el medio, se encuentra la acusación de subalquilar el Colegio San Antonio para dos instituciones educativas (una privada) con el mantenimiento a cargo de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia.

Pero analicemos el caso de manera cronológica: tras ratificar los dichos en un medio local, el concejal Marcelo Latorre (Frente Renovador) en la sesión del jueves pasado expuso esta situación de manera detallada.



En el marco de un pedido de informes que se transformó en un proyecto de comunicación dirigido al Consejo Escolar, dijo que "me reuní con el Consejo Académico Institucional que funciona en el Instituto de Formación Docente Nº 22, donde concurren profesores, directivos, auxiliares y alumnos. Ahí se debaten determinados problemas que son cotidianos de la institución" y detalló la cuestión.



"Dentro de esos problemas surge que dos profesorados que funcionan allí en el Colegio San Antonio, los días viernes tienen que mudarse a la Escuela Primaria Nº 4. Todos realmente sorprendidos, los profesores y alumnos, porque hay muchos inconvenientes, no hay mapas, material didáctico, no está la biblioteca en la Escuela Nº 4. Les cambia también el recorrido de los colectivos, y también tenemos un tipo de grado de inseguridad en la salida, 22.40" señaló como algunas problemáticas.

Al analizar el contexto, Latorre destacó que "hace 50 años que el IFD Nº 22, que depende de la Dirección General de Escuelas y Educación de la Provincia viene alquilando en el turno tarde y noche a la Orden Franciscana del Colegio San Antonio, en Bolivar y Ayacucho. Se alquila todo lo que es la planta alta, y también las adyacencias. Lugares que tienen en común con San Antonio donde se dicta, también, el profesorado de Educación Primaria".

El subalquiler

"Pero hete aquí -prosiguió Latorre- que en el año 2008, en diciembre, la Orden Franciscana realiza un contrato de locación con la Facultad de Lomas de Zamora donde también subalquila parte del edificio que se comparte los días viernes, turno tarde y noche, y también todo el día sábado".

¿Dónde surge el problema? "Más allá del traslado de los estudiantes del IFD 22, es que la Orden Franciscana recibe de la Dirección General de Escuelas y Educación de la Provincia no sólo el concepto de alquiler del IFD Nº 22, sino todo lo que es el pago de luz, gas, teléfono, agua, y también internet. O sea que todo el gasto que hay de servicios, todo lo paga Provincia. Y también, por supuesto, le está pagando cada vez que la Orden Franciscana hace fiestas los fines de semana" las cuales fueron descriptas como "actividades deportivas, bienvenidas sean. Y también lo alquilan para otro tipo de fiestas y eventos".

El planteo, entonces, es que "nos estamos preguntando cómo es posible que la Orden Franciscana no solamente cobre la renta de locación de la Dirección General de Escuelas y Educación, sino también le cobra a la de Lomas de Zamora un alquiler. Y ellos le dicen 'quédense tranquilos Lomas de Zamora, nosotros el gas, la luz, el teléfono y todo lo que corresponde lo pagamos nosotros'. Cuando no lo pagan ellos, lo paga Provincia".

¿Cuál es la acusación puntual de Latorre? "Lo que estamos hablando es que hubo prácticamente algo sin consultar, porque en definitiva ha sido así, y se han avasallado espacios en común, porque estamos viendo que cada vez son más los salones que ocupa Lomas de Zamora".

"Lo que estamos pidiendo es que el Consejo Escolar diga quién fue y avaló los contratos de estas instituciones y se puedan hacer cargo de esto. Que puedan reverlo, observarlo y llegar a un tipo de entendimiento. Y si hay algún tipo de fraude o concretamente, defraudación por algún tipo de organización privada obviamente que tendrá que ser castigada por este motivo. Estamos muy cansados de que muchísimas instituciones privadas se aprovechen del Estado provincial" acusó Latorre al finalizar.

José Luis Arguiñena (Cambiemos), por su parte, dijo que "puede que haya alguna duda" con respecto a la situación de los contratos, pero que "me parece fuerte aseverar que hay una clara defraudación de la Orden Franciscana al Estado".

Alicia Almada (Unidad Ciudadana) relató desde su experiencia los distintos tipos de contratos que el Estado tiene con las instituciones educativas privadas y acusó: "hay prácticas que se transforman en negociados. ¿Un ejemplo? La escuela en Mariano Moreno intervenida por la Justicia debido al despilfarro durante 40 años de la familia que gestionó ese lugar". A continuación, endureció sus crítica al señalar que hay muchas instituciones que tienen prácticas "de vivir de la teta del Estado".

La respuesta

La respuesta de la Orden Franciscana llegó medianamente rápido: tras una carta publicada en LU32 Radio Olavarría firmada por el apoderado Fray Alberto Javier Fontana, se indicó que buscaba aclarar "ante las gravísimas y falaces acusaciones vertidas por el concejal Marcelo Latorre así como también sobre las acusaciones de la concejal Alicia Almada".

Y rápidamente, endureció el discurso: "todas las acusaciones efectuadas por el concejal Marcelo Latorre son falaces, calumniosas y sin fundamento legal alguno, ofendiendo profundamente a la Orden Franciscana a la cual represento, que siempre ha trabajado en pos de los intereses de los alumnos y de toda la comunidad de Olavarría".



Y, a su vez, aclaró que según su parecer "no existe ninguna defraudación ni al Estado Provincial ni a ningún ente público ni privado ni a los alumnos". También dejó en claro que no hubo ninguna denuncia formal "por el uso de las instalaciones del edificio donde también funciona nuestro Colegio San Antonio de Padua. Por lo tanto, desconocemos y rechazamos las acusaciones realizadas por Latorre, quien no es parte integrante de ninguna de las entidades mencionadas precedentemente".

En este sentido, explicaron que la Orden Franciscana "celebró contratos de locación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que funcione el Instituto 22 de Formación Docente, estableciéndose un valor locativo muy bajo que actualmente con el efecto de la inflación es notariamente menor al de un alquiler de un departamento de dos ambientes".

De hecho, se llegó a un común acuerdo de partes "de forma que las actividades no se superpongan con las del Colegio San Antonio y con las de la Universidad de Lomas de Zamora a cargo de AGRAFA. Las actividades de ésta última coinciden en horario con el Instituto 22 solamente los días viernes por la tarde, habiéndose establecido y delimitado el uso de las instalaciones para cada uno dentro de los más de 7.000 metros cuadrados que cuenta el Colegio San Antonio, los cuales son más que suficientes para el desarrollo de las mismas".



De hecho, por el tema del pago de servicios, "han sido las condiciones de contratación atento el escaso valor locativo asignado en el contrato, no existiendo defraudación alguna por parte de la Orden Franciscana".

Finalmente, dejó en claro que por "las graves acusaciones falsas, calumniosas e injuriosas vertidas por los concejales Latorre y Alicia Almada respecto de la Orden Franciscana y el Colegio San Antonio de Padua, la Orden ha derivado el caso a nuestros abogados quienes iniciarán las acciones legales correspondientes contra los mencionados concejales". En pocas palabras, irán a la Justicia.