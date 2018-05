Fernando Luis: los dichos de Carrió "me parecieron fuera de lugar"

113679

Información General

El titular de la Sociedad Rural de Olavarría salió a responder los dichos de Elisa Carrió quiene reclamó al campo que liquide la soja, y sostuvo que "no es así".





"No retengan la soja, empiecen a liquidar para que ingresen dólares" dijo la diputada Elisa Carrió en Twitter y enseguida todo el arco de productores rurales salió a responder sus dichos. La legisladora agregó en su cuenta que "nosotros dimos la vida, la Coalición con todo por el campo. ¡Liquiden la soja!, ¡liquiden la soja".

En diálogo con Cacho Fernández por 98Pop el titular de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis, manifestó que con las palabras de Carrió "no sabés que pensar. Si realmente lo piensa, borra con el costado lo que hiciste con la mano" y afirmó que "si es una estrategia de comunicación, es mas triste todavía".

"Durante años ella pregonaba lo contrario" recordó Luis y señaló que los dichos de Carrió "me parecieron fuera de lugar".





El productor señaló que "no es así" y comentó que ya se vendió cerca del 90 por ciento de la cosecha del año. "El productor la vende. ahora si el exportador o la industria si lo liquida no lo sabemos" dijo y afirmó que "el productor va a pasar de los peores años en mucho tiempo".





"La cosecha es muy mal y probablemente no llegue a pagar todas la cuestas y si las paga no va a tener para reiniciar un nuevo ciclo" dijo.





Para Fernando Luis "el que especula tampoco es un demonio" y agregó: "no quiere decir que la gente sea mala, cualquiera haría lo mismo".





"Lo malo y lo perverso son los gobiernos que no pueden establecer las condiciones para que esto no suceda" señaló y reconoció que "siempre hay alguien que tiene el bolsillo más grande y puede guardar, pero en geneal no es así"