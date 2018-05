Desde el municipio afirmaron que no se detectaron irregularidades en los controles al transporte de paajeros

113685

El subsecretario de gobierno del municipio afirmó que en los controles remises, taxis y colectivos no se detectaron irregularidades y señaló que en el caso de los últimos los controles son semanales.

El subsecretario de gobierno municipal, Hilario Galli, habló en Mejor de mañana por 98Pop y comentó cómo fueron los resultados de los controles al transporte de pasajeros urbanos e interurbanos.

"Venimos avanzando muy bien. Las reuniones siempre son productivas" dijo en referencia a los encuentros con taxistas y con respecto a la competencia con los remises. Sostuvo que "si bien la competencia existe son dos tipos de servicio. El remis es un tipo de servicio privado, el taxi es un servicio público" y reconoció que "es parte de un reclamo de que venían perdiendo terreno".

Es por ello que "nos parecía un reclamo fácilmente atendible, el de recomponer la parada del Hospital"y manifestó que "tener una parada allí es positivo para el taxista porque va a tener una demanda y un trabajo estable. Tambien al usuario tendrá un acceso mas automático".

En cuanto a los reclamos de los remiseros por el no cumplimiento de una ordenanza que dice que las agencias de remises tiene que estar a 200 metros de distancia. Hilario Galli explicó que "esa ordenanza dejo de estar vigente en los 90' y sostuvo que "hoy por hoy seria de difícil aplicación". Por otro lado explicó que si la ordenanza estuviera en vigencia no podrían haber colocada la para de taxis en la puerta del Hospital.

"En los últimos controles en las agencias de remis no hubo ninguna irregularidad" dijo e funcionario aunque comentó que en algunos caso se encontraron con habilitaciones vencidas.

"El trabajo mas importante con las remiserías, y también con los taxis, es en la identificación del chofer para que el pasajero sepa quién lo va transportando" afirmó.



En cuanto a los colectivos interurbanos y urbanos explicó que "en las ultimas inspecciones no hemos encontrado ningún tipo de irregularidad" y señaló que "generalmente lo que se inspecciona es el estado del vehículo, si tiene matafuego, si iba con el cinturón de seguridad puesto, el recorrido, la frecuencia".

"Las inspecciones son regulares, todas las semanas las hacemos" dijo y explicó que "últimamente han salido regulares respecto a lo que dictamina la ordenanza".

Ante las quejas de los usuarios señaló que es imposible "hacer una inspección exhaustiva de cada uno de los vehículos respecto al estado" y manifestó que "si justo ese dia no llovió no podés corroborar tiene una filtración en el techo".

"En la mayoría de los casos nos llevamos por lo que nos dice la VTV" afirmó Galli y agregó: "en ese sentido estamos delegando el control en el Verificación Técnica Vehicular" porque "son ellos los que quede deben controlar el estado del vehicular".

Hilario Galli manifestó que en la oficina de transporte hay un sólo inspector y "es muy difícil controlar todas las situaciones, todo el tiempo, todos los días y todos los micros".

Ante la consulta sobre el pedido de aumento de tarifa para la empresa Ola Bus, confirmó que fue realizada en febrero. Por otro lado explicó que, luego de quitar los micros adicionales hacia Loma Negra, Ola Bus no fue multada porque "no está contemplado por ordenanza. La ordenanza no los obliga a poner adicionales, se pone para atender una exceso de demanda".

Señaló que desde la empresa deciden sacarlos porque ya no les da ganancias. Aunque si hubo una multa luego del paro de choferes de 6 a 9 de la mañana la semana pasada