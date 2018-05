Alumnos del ex Nacional se pusieron en la piel de mandatarios de distintos países

113695

Información General En la simulación estudiantil de la cumbre del G20

La propuesta se enmarcó dentro de un programa impulsado por el Senado provincial, que busca que alumnos de distintas escuelas analicen temáticas relacionadas al empleo, la tecnología y otras cuestiones de actualidad.



Personificaron a mandatarios de países muy diversos, investigaron su cultura y sus formas de vida, analizaron discursos y se interiorizaron en temáticas puntuales vinculadas con la actualidad. Así, estudiantes del último año de la Escuela de Educación Secundaria N° 6 (ex Colegio Nacional) participaron de la simulación estudiantil de la cumbre del G20 "Experiencia educativa de consenso" que se realizó en La Plata el mes pasado junto con alumnos de Nuevas Lenguas, Libertas y E.E.S N° 10 (ex Normal).



Manuela Rosa, Marianela Salvareschi, Rocío Flores, Francisco Pacheco y Ariel Irraguenpagate asumieron el papel de mandatarios de India, Indonesia, Australia, Arabia Saudita y Alemania. Tuvieron que investigar sobre la temática "Juventud" desde la mirada de cada país y cada cultura.



La experiencia que definieron como única y súper interesante, comenzó el año pasado cuando en las instalaciones de la Escuela ex Normal se sortearon los países que les correspondería a cada uno de los 20 estudiantes de nuestra ciudad.

La nota completa en el diario EL POPULAR