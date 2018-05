Cáritas: la situación social se agrava y se suma la falta de trabajo

113709

Información General Desde Monte Viggiano y Santa Isabel hablaron de una realidad "compleja"

Gente que se quedó sin trabajo o madres que están solas con sus hijos... Son muchas las familias que acuden a las Cáritas en busca de alimento y ropa. "Piden trabajo, pero no encuentran el rumbo", sostuvieron desde estas instituciones.

"Hay mucha gente deambulando, en la calle, porque no tienen adónde ir. Es tremendo. Hoy me llamaron unas chicas para contarme de una persona que no tiene donde dormir ni comer. Y no podemos dejar de dar una mano ante esta situación". Las palabras son de Chichí Nardín, referente de Cáritas Monte Viggiano, una institución que actualmente asiste a 105 familias que suman cerca de mil personas.



En Cáritas Santa la realidad no es diferente. "La situación se pone cada día más difícil. El aumento en los precios de la mercadería nos afecta y cada vez podemos poner menos cosas en la bolsa que repartimos a las familias. No alcanza el dinero para comprar", sintetizó Lidia Spínola.



La situación social se agrava y a la falta de trabajo se suman otras problemáticas. "La droga o el abuso, muchas veces la agresividad que provoca la situación que atraviesan estas familias" son parte también de una realidad que preocupa y a la que cuesta cada vez más enfrentarse.



"Nosotros ayudamos en lo que podemos. A veces hay gente que se enoja, pero tratamos de que entiendan que no podemos más, que estamos sobrepasados, desbordados", contó Chichí Nardín.



Pedido de donaciones, ferias de ropa, un pequeño aporte municipal que llega a los 2.450 pesos por mes, y mucho ingenio son los pilares que hacen que distintas instituciones de nuestra ciudad puedan cumplir con un rol social, a través de la ayuda a quienes más lo necesitan.



La tarea, por momentos, se hace cuesta arriba porque se suman nuevas familias para asistir prácticamente a diario y los recursos son cada vez menos. A esto se agrega el incremento en los precios de la mercadería y una merma en la ayuda por parte de la comunidad.



La realidad no es propia de una institución puntual, "todas estamos pasando por lo mismo", contó la referente de Cáritas Monte Viggiano.

