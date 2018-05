Baradel: "Vamos a seguir firmes en la defensa de la educación pública"

113714

Información General Los referentes provinciales del Frente Unidad Docente en Olavarría

Los secretarios de los gremios Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET estuvieron frente a un multitudinario público en Olavarría. "Nuestra lucha va por lo salarial y va por la defensa de la escuela pública", expresaron.

Olavarría fue sede de un plenario del Frente Unidad Docente Bonaerense, con la participación de los principales referentes gremiales. En un salón colmado, estuvieron los secretarios generales de FEB, Mirta Petrocini; de Suteba, Roberto Baradel; y de Udocba, Miguel Díaz; junto a la secretaria adjunta de Sadop, María Inés Busso; y el secretario adjunto de AMET, Ariel Guede.

En una conferencia de prensa, dieron detalles de cómo son las negociaciones paritarias en este momento con el gobierno bonaerense, haciendo hincapié en que la propuesta del "15 por ciento es absurdo, irrisorio". Ratificaron además el paro nacional del miércoles 23 y las jornadas de lucha que iniciarán el lunes 21.

Tras los aplausos y vítores de docentes y gremialistas la primera en hablar fue la secretaria del Frente de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, quien planteó en relación a las negociaciones paritarias que "solamente hay una sucesión de una sarta de mentiras hacia la sociedad en su conjunto y hacia un sector en particular, los docentes".

Petrocini describió que desde que iniciaron las reuniones paritarias desde el gobierno se presentaron "con una cifra cerrada unilateral. Ni siquiera poner una consideración de los docentes una propuesta que no da respuesta a la urgencia y las necesidades que tienen los docentes de recuperar nuestro salarios". Además sostuvo que nunca "hubo debate, fueron números y listo".

"No estamos dispuestos otra vez a pagar los platos rotos, esto avanza contra toda la clase trabajadora. No alcanza este aumento, no alcanza esto que nos tiran al aire", agregó la titular de la FEB.

Finalmente planteó: "Nuestra lucha va por lo salarial y va por la defensa de la escuela pública, nos quieren llevar a discutir miseria. El 15 por ciento es absurdo, irrisorio". Además, euforicamente sostuvo que "somos incómodos, somos la resistencia".

Luego fue el turno de Miguel Díaz, representante de Udocba, quien fue claro y conciso con sus palabras que hicieron referencia a la situación actual del país, "estamos en una lucha que se da sobre la marcha, estamos sosteniendo una lucha muy dificil y estamos atravezando por una economía insostenible". También le dedicó unas palabras a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Nos está hundiendo a todos". Finalmente cerró afirmando que esta situación "la tenemos que combatir con lucha y entre todos".

Escuelas técnicas y educación privada

El secretario adjunto de AMET, Ariel Guede, describió la situación de las escuelas técnicas en la provincia y los programas educativos que fueron recortados.

"El sistema educativo y lo que está haciendo este gobierno es un trabajo minuciosos para desarmar cada una de las escuelas pero se encuentran que estamos los docentes frente a las aulas y los chicos y eso ninguno de nosotros lo vamos a permitir", refirió Guede.

Mientras tanto, la secretaria adjunta de Sadop, María Inés Busso, expresó que "venimos a ratificar la unidad del Frente Unidad Docente Bonaerense".

"Dijimos desde el primer momento que no vamos a una paritaria a la baja, tampoco vamos a firmar una paritaria que contenga como ítem el presentismo, es discriminatoria, no incluye a los jubilados y atenta contra la libertad sindical", dijo la referente de Sadop.

En cuanto a la situación del área privada, Busso expresó que "no tenemos problemas de infraestructura y de comedores escolares pero padecemos problemas laborales muy serios". Además habló de las medidas de lucha que se avecinan, "los docentes privados nos vamos a sumar al paro del 23 y a las jornadas de protestas del día anterior".

Baradel: "Vamos a seguir firmes"



El último en tomar la palabra fue Roberto Baradel, secretario general de Suteba, quen ofreció su postura en la politicas ejercidas por el Gobierno y defendió a los docentes de todo el país. En primera instancia hizo referencia a la infraestructuras de las escuela públicas: "Hay edificios que hace tres años solo les faltaba el final de obra y aún están paradas. Necesitamos que las escuelas esten en condiciones".

Luego de que se conocieran las nuevas incorporaciones tecnológicas en las entidades educativas (teléfonos celulares) y el cierre del programa nacional Conectando Igualdad, Baradel sostuvo que "la gobernadora dijo que va a haber 8000 celulares para 2000 escuelas por lo que habrá solo cuatro por institución, la brecha tecnologica está más que nunca".

Otro tema que abordó el representante de Suteba fue la de los comedores escolares, y expresó: "Aumentaron el presupuesto pero todo aumenta el doble. La comida a las escuelas llega en mal estado. En el jardín que va mi hija hay mas de 400 chicos y llevan 320 vainillas para la merienda, ni una por chico".

Baradel cerró la conferencia de prensa entre cánticos docentes y banderas, "no nos pudieron doblegar porque estuvimos firmes y vamos a seguir firmes en la defensa de la educación pública y en la defensa de los trabajadores".