Numerosas quejas de vecinos respecto a la quita de adicionales a Loma Negra

Información General

Manifiestan la existencia de colectivos repletos y al no haber "refuerzos" esto genera que la gente viaje "amontonada". El subsecretario de Gobierno, Hilario Galli explicó que no habrá sanciones a la empresa Ola Bus.

Los usuarios del servicio de transporte Ola Bus visibilizaron sus reclamos y quejas ya que al quitarse los colectivos de "refuerzo", toda la gente que viajaba dividida en distintas unidades lo hace actualmente en menos micros.



De esta manera, si bien desde el Municipio y la misma empresa aclararon que esto no implica una infracción a la norma y no habrá multas, los mismos vecinos de Loma Negra evidenciaron su malestar frente al cambio de condiciones.



En este sentido, una vecina que se traslada regularmente desde esa localidad hacia nuestra ciudad, aseguró a Canal Local de EL POPULAR Medios que "a mí me impacta mal porque yo a veces vengo a la mañana temprano y me afecta porque el colectivo se llena. No podes subir. Hay cosas que siempre tenes que hacer como trámites rápidos y apurado no podes hacerlo. Entonces cuesta". Siguiendo esta línea, indicó que "hay personas que se enojan porque son horarios donde la gente se mueve. Quieren ir al hospital y no pueden porque no pasa el colectivo". Puntualmente, "el (horario) de las 7 de la mañana afecta demasiado" detalló la usuaria.



Otro relato dio cuenta de la realidad que afecta a los estudiantes. "Yo me asesoré antes con mi hermana que viaja a la escuela todos los días y me fui a tomarlo a la parada principal, porque allá por donde vivo no pasa más por ahí. Pasa directamente. Sale de Villa Vieja y va directo a Olavarría. Vamos todos muy amontonados en el colectivo, que va muy lleno y ya no sube pasajeros. Todos quieren asegurarse el viaje" contó la vecina.



"Yo salí 6.30 hoy (por ayer) porque vivo bastante lejos de la parada principal y me quede ahí porque en 5 minutos se llenó enseguida. Era todo Loma Negra" reveló la misma usuaria.



Por otra parte, una mujer sostuvo que "vengo de allá (por Loma Negra) y tuvimos que venir en un remis que nos cobró $ 220 porque a las 6 teníamos que estar en el hospital. La verdad que nos perjudicó un montón" subrayó. Su pareja, un hombre que compartió el mismo remis, agregó que "nosotros tenemos que venir al hospital cada cuarenta días. ¿Saben el presupuesto que es? Lamentablemente no se qué ha pasado acá. (Ezequiel) Galli nos ha defraudado un poco también y yo lo voté a él. Esperábamos una intervención del Municipio pero no hay nada" señaló el vecino de la localidad.



Durante la misma mañana, el subsecretario de Gobierno, Hilario Galli también dialogó con Canal Local donde reflejó que "en este caso lo que pasó con la quita de los adicionales es que no están contemplados dentro del contrato. Por lo tanto, lo único que hicimos fue inspeccionar para constatar de que se cumpla con la frecuencia y con el recorrido. La verdad que estaba todo dentro de la ley, por lo tanto no podemos multar".



En esta oportunidad, el funcionario municipal explicó que "el pliego de la licitación anterior es bastante claro. Es un contrato que data de hace once años y muchas condiciones del transporte han ido cambiando. Muchas otras no, pero nosotros tenemos que acogernos al contrato que tenemos con ambas empresas".



En definitiva, Hilario Galli informó que "mientras ellos cumplan con los recorridos, las frecuencias y todas las cuestiones de forma nosotros vamos a seguir con el servicio regularmente. En ese caso, no así cuando se resintió el servicio en su conjunto, que ahí si hay un incumplimiento de la norma. Por lo tanto, se labró un acta, se envió al Juzgado de Faltas y ahí se actúa como corresponde".



Consultado por la relación con las empresas de transporte, el funcionario expresó que "el diálogo está abierto tanto con los empresarios como con los choferes. Siempre que han solicitado reuniones la oficina estuvo abierta para reunirse cuando ellos quisieran".



Respecto del regreso de los colectivos de refuerzo que van a Loma Negra, el subsecretario de Gobierno solo se limitó a afirmar que "por lo pronto no hemos hablado del tema. La voluntad o no viene de la mano de un aumento tarifario" pero eso "será otro capítulo aparte" definió Hilario Galli.



Finalmente, a pesar de la decepción por parte de algunos usuarios que mantienen quejas respecto al funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros, aún no se resolvió el retorno de las unidades adicionales que facilitarían la comodidad del vecino que necesita viajar regularmente a nuestra ciudad.