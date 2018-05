"Seguimos en la pelea, debemos luchar e insistir"

113743

Información General 115 años del CECO

Miguel Santellán, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Olavarría habló del presente del gremio que preside.



"Este no es el mejor momento, ni de los mejores, que está atravesando el país, en unas turbulencias que espero no tengas mayores consecuencias en lo económico. Negar que estas movidas perjudican al trabajador, sería de una terrible ingenuidad. Cada movimiento de estos, lamentablemente, va en perjudicio del salario y de la canasta familiar, así que yo digo que son momentos para no desesperarse y replantear bien qué es lo que se va a hacer, porque estamos ante un gobierno que ha venido decidido a cambiar la historia, a bajar los salarios al mínimo posible y a acrecentar las ganancias de una minoría absoluta, que está al frente del gobierno. Con algo que es peor: al negocio de las Lebac, este martes, lo presentaron como un gran negocio y hubo una renovación al 40 % anual de interés. Yo, que no soy economista, me doy cuenta que no es una barbaridad. Esto nos tiene que poner alertas, porque todo esto va en desmedro del trabajo decente y del salario decente" comenzó conando Miguel Santellán, histórico secretario general del Centro Empleados de Comercio de Olavarría, entidad que hoy cumple 115 años de vida.

La nota completa en la edición impresa de diario EL POPULAR

Policonsultorios, en la calle Moreno



Nuevas instalaciones para la obra social

Jardín Maternal y de Infantes "Niño Feliz"



Gimnasio Funcional