Pese a la corrida cambiaria, no se retiró ninguna de las ofertas PPP

113748

Camino a la Autopista de ruta 3

"Ya tenemos 32 ofertas confirmadas y validadas", dijo el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Este jueves se abrieron los sobres para la primera etapa de obra.



A pesar de la corrida cambiaria y la turbulencia financiera que sacudieron a los mercados y al Gobierno en la Argentina, ninguna de las ofertas para la construcción de rutas y autopistas incluidas en el programa de Participación Público Privada (PPP) fue retirada.



Durante el acto de apertura de los sobres con las propuestas para las obras, el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, agradeció a los empresarios participantes del plan. "Gracias por el riesgo que están tomando, esto demuestra la madurez que hay en Argentina", les dijo.

El funcionario escribió antes del mediodía en Twitter: "Ya tenemos 32 ofertas confirmadas y validadas para hacer realidad 813 km de autopista, 1494 km de ruta segura y 252 km de puentes, accesos, entre otros en esta primera etapa de ppp. #SiSePuede"



El ministro de Finanzas, Luis Caputo, destacó las propuestas recibidas, dijo que "son ofertas muy competitivas" y remarcó que en el Gobierno están "muy contentos con los resultados" de este sistema.



Tanto en Transporte como en Finanzas aseguran que no se habló de PPP con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero bien es sabido que el organismo no ve con buenos ojos este sistema de licitación porque lo entiende como deuda no declarada. Esa creencia genera un temor en el sector constructor sobre lo que ocurrirá a futuro, sobre todo porque se desconoce la tasa de financiación de los proyectos.





El proyecto general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes 10.



A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.



Cada oferente presentó dos sobres con documentación: el primero, que se abrió en abril, certifica la calidad y la viabilidad del oferente (consorcio) para participar del proceso licitatorio, mientras que el segundo, que se abrió hoy, corresponde a la oferta económica presentada por corredor vial. A partir de junio está proyectada la adjudicación y firma del contrato.



"Para determinar los ganadores de la licitación, se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que en su conjunto representen un menor costo para el Estado. Cada oferente podrá ganar hasta dos corredores", señaló el Ministerio de Transporte a través de un comunicado.



Según pudo saber ámbito.com, la oferta más baja para el Corredor A pertenece la constructora de José Cartellone. (Ambito Financiero)