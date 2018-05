Vidal defendió el rumbo y dijo que habrá que "recortar empezando por el Gobierno"

113800

Política

La gobernadora María Eugenia Vidal admitió las "dificultades" por las que atravesó el Gobierno en las últimas semanas, pero sostuvo que eligieron "el rumbo correcto". Asimismo, destacó que quien "marca el ritmo" del camino es "quien nos presta el dinero" y sostuvo que habrá que "recortar empezando por el Gobierno".

La gobernadora bonaerense realizó declaraciones en TN y sostuvo que "estas dos semanas fueron de preocupación en la gente, de angustia y hasta miedo porque cuando uno ve que el dólar sube, enseguida se asusta".

Sin embargo, disparó en contra de la herencia: "Recibimos un país con muchas dificultades entonces es difícil definir cuál es el peor momento y, aún con estas dificultades, sigue siendo el mejor camino posible".

Para Vidal, "en diciembre de 2015 estuvimos cerca del 2001 porque si hacíamos el ajuste brutal que la economía necesitaba para empezar a recuperarse esto terminaba en un 2001, no tengo dudas".

En ese sentido, describió que se trata de proceso "gradual" que depende del financiamiento. Y afirmó: "El que marca el ritmo es el que nos presta el dinero. El mundo sigue apostando por la Argentina pero nos dice que vayamos un poco más rápido". No obstante, agregó que será "tan rápido como sea posible para llegar y tan lento como sea necesario y seguro".

Y explicó que el objetivo está en reducir "el gasto que la Argentina no puede pagar desde hace más de 70 años porque gasta más de lo que ingresa". Así, destacó la importancia de "hacerlo de a poco para que sea lo menos difícil de transitar posible y para proteger a los que menos tienen que son los más vulnerables".

"El país necesita que demos el ejemplo, que tengamos gobiernos austeros, que el gasto en la política se recorte y el Presidente ya ha dado pasos en ese sentido. No podemos pedirle a la gente más esfuerzo si no damos señales contundentes. Tenemos que recortar empezando por el Gobierno", insistió. Y agregó: "Tenemos que estar dispuestos a transitar el mismo camino que la gente. No les pidamos esfuerzos que no estamos dispuestos a hacer".

Para Vidal, ahora "no hay espacio para el sálvese quien pueda" porque la sociedad "no quiere volver al pasado". Y opinó que "si seguíamos con la política económica del kirchnerismo, en algún momento íbamos a una hiperinflación".

En la misma línea que el presidente Mauricio Macri dijo que se cometieron errores al no comunicar tan claramente a la sociedad lo que tuvieron que enfrentar cuando asumieron.

En otro orden, dijo que "la mesa chica" que integra con otros funcionarios de extrema confianza del presidente "está sobrevalorada" porque Macri "plantea un equipo horizontal".

En relación a su gestión dijo que en estos dos años le tocó "dar peleas muy incómodas porque tenían costos y riesgos personales". Y señaló que "el eje central" de su política es la seguridad.