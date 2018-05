Por demanda firme, el dólar sube 19 centavos a $ 25,10

113816

Política

El Banco Central retiró una oferta inicial de u$s 5.000 millones con la que intentó ponerle techo a la divisa. En la plaza paralela local, el blue opera estable a $ 25,20.

El dólar avanza 19 centavos a $ 25,10 este viernes en bancos y casas de cambio de la city porteña según el promedio de ámbito.com, luego de que el Banco Central retirara una oferta inicial de u$s 5.000 millones con la que intentó ponerle techo a la divisa.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue opera estable a $ 25,20 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se mantuvo estable a $ 24,91.



En un intento por mantener la calma en el mercado cambiario, el BCRA repite la estrategia de los últimos tres días para garantizar el techo de $ 25 en el segmento mayorista. Ayer, no fue necesaria su intervención en el minorista. En este contexto, el dólar avanzó doce centavos a $ 24,91.



El billete acompañó sólo en parte la trayectoria del Mercado Libre y Único de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó tres centavos a $ 24,32 en una jornada sin tensiones y con una dosis de mayor estabilidad.



La demanda estuvo nuevamente más sólida en el primer tramo de la rueda, potenciando una suba de la cotización que la llevó a tocar máximos en los $ 24,44, quince centavos por encima del cierre previo. Los ingresos desde el exterior comenzaron a prevalecer en el mercado con ventas que fueron alejando los precios de los valores más altos de la fecha, estabilizando la cotización en un rango comprendido entre los $ 24,28/24,30 durante gran parte de la sesión. Luego de algunos altibajos que alternó subas y bajas los precios se deslizaron hacia abajo tocando mínimos en los $ 24,25. El repunte final vino de la mano de puntuales órdenes de compra que acomodaron los valores en el nivel visto en el cierre.



"Sin la interferencia oficial en el desarrollo de las operaciones pero con alguna puntual aparición de otros bancos públicos con ventas en el mercado, el tipo de cambio buscó un nuevo punto de equilibrio que se ubica por ahora algo por debajo de los $ 25 que es el valor de referencia tomado a partir de la última estrategia aplicada por el Banco Central", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Agregaron que "la nueva caída del real en Brasil sumado al derrape de otras monedas regionales frente al dólar vuelve a transformarse en un foco de atención que habrá que seguir con atención en los próximos días como un factor exógeno que puede volver a alimentar la presión sobre el mercado cambiario local".



El volumen operado subió un 28% hasta los u$s 901 millones, a pesar de las ventas "genuinas" pero por montos importantes del Banco Nación a media rueda, consignaron desde ABC Mercado de Cambios.



En tanto, el Banco Central no intervino porque el máximo operado fue de $ 24,44 y no llegó a utilizar la "garantía de oferta" de $ 25 por u$s 5.000 millones que estuvieron en la pantalla del sistema Mercado Abierto Electrónico (MAE)



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 34% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 147 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron el plazo de 35 días a 38,27% y la de 125 días al 37,75% TNA.



En el Rofex, donde se intercambiaron u$s 830 millones, más del 70 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,62 y $ 25,315 con una tasa de 32,2% y 33,9% respectivamente. Los plazos se comportaron de forma mixta, los dos primeros con leves alzas, ante la recuperación sobre el final del spot y los demás negativos.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 1.993 millones hasta los u$s 54.426 millones. (Ambito)