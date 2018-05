Venezuela decide su futuro político en medio de una realidad signada por múltiples crisis

113851

Las elecciones presidenciales en Venezuela, boicoteadas por la oposición y cuestionadas por la comunidad internacional, no sólo están marcadas por un contexto de grave crisis política, sino también económica, social y sanitaria.

La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y los cortes de servicios y transportes públicos forman parte de la rutina de los venezolanos, así como las protestas espontáneas o el éxodo de miles de ellos hacia el extranjero.

Para el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, los culpables de esta situación son los empresarios y opositores que hacen una "guerra económica" contra su gobierno, ayudados por países como Colombia o Estados Unidos. Lo cierto es que desde su llegada al poder en 2013, tras la muerte del ex mandatario Hugo Chávez, el Producto Bruto Interno (PBI) de Venezuela cayó 35%, según datos recogidos por la revista Forbes.

Según economistas liberales, el modelo de economía socialista venezolano colapsó como resultado de la baja en los precios del crudo, la corrupción, los controles gubernamentales y el hundimiento de empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de ingresos del país.

Con su producción en caída libre, problemas de liquidez y escándalos de corrupción, Pdvsa enfrenta además un posible embargo de sus activos en el exterior por la nacionalización de la petrolera estadounidense ConocoPhilipps en 2007.

Esta recesión en la industria petrolera llevó al gobierno de Maduro a crear dinero para sustituir los ingresos fiscales faltantes, una tendencia que se intensificó en los últimos meses de 2017 y llevó al actual clima de hiperinflación.

Según indicó el diario The New York Times, la emisión monetaria representó en octubre pasado el 79 por ciento de los ingresos fiscales y sólo en la semana del 15 al 22 de diciembre, el Banco Central de Venezuela emitió el equivalente a 40 millones de sueldos mínimos mensuales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que los precios al consumidor en Venezuela aumentarán este año un 13.864 por ciento -una de las cifras más altas de la historia moderna- y el PIB se reducirá en 15 por ciento.

Debido a la falta de divisas y al desplome de los ingresos del petróleo, el país con las mayores reservas de crudo del mundo casi no puede importar alimentos ni otros bienes básicos, a la vez que la hiperinflación está erosionando la capacidad de consumo.

El salario mínimo en Venezuela apenas alcanza para comprar dos latas de atún o casi 2 kilos de pollo, en base a datos recogidos en mayo por la cadena BBC. Según la encuesta Encovi, hecha por las principales universidades venezolanas, la pobreza extrema subió casi 40% desde 2014, afectando a 61,2% de la población en 2017.

Este sondeo señaló, asimismo, que en 80% de los hogares no se come adecuadamente, a la vez que 64,3% de los encuestados reportó haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos.

Esta malnutrición hace a los venezolanos más vulnerables a las enfermedades, mientras que la falta de medicamentos y vacunas provocó el brote de enfermedades prácticamente erradicadas en el país como la malaria, la difteria o el sarampión. Según datos de la ONG Médicos por la Salud, que elabora desde hace cuatro años una encuesta nacional de hospitales, este año Venezuela llegará a "un millón de casos de malaria", frente a unos 2.000 casos anuales registrados a finales de los 80.

Tras casi dos años sin publicar informes, el ministerio de Salud divulgó sorpresivamente en mayo de 2017 el boletín epidemiológico y disparó las alarmas por un aumento de 30% de la mortalidad infantil y de 66% de la mortalidad materna. Pocos días después, la entonces ministra Antonieta Caporale tuvo que dejar su cargo.

El estado de los hospitales públicos también es lamentable: el 79% de los centros de salud carecen de agua frecuentemente y 53% de las salas operatorias del país no funcionan, en base al informe de Médicos por la Salud. La escasez de repuestos general y los constantes cortes de agua y electricidad, que el gobierno atribuye a saboteadores, empeoran esta situación. El deterioro económico va acompañado, además, de un incesante aumento de la criminalidad.

En 2017, cuatro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela, según un estudio del Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño especializado en la violencia. Este contexto de múltiples crisis empujó en los últimos meses a 1,5 millones de venezolanos a emigrar hacia países vecinos, al menos 5.000 parten cada día, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Para algunos especialistas, Venezuela se convirtió en un "estado fallido". "Un estado fallido es aquel que no puede cumplir con las funciones más básicas de un gobierno. Venezuela tiene hoy esas características", opinó Jean Paul Leidenz, asesor en la consultora Ecoanálitica. (Telám)