Stand By Me, la canción de la Boda Real

113870

Mirá el video

Los novios se decidieron por un ícono del rythm & blues norteamericano, escrita por Ben King en 1961. Se trata de una de las canciones más importantes en la historia de la industria.

En 2005, cuando el príncipe Carlos anunció su compromiso con Camilla Parker Bowles, la reina Isabel II les sugirió que no utilizaran en la boda real la marcha nupcial de Mendelssohn por considerarla "inapropiada" para una boda con una mujer divorciada.



Si bien Meghan Markle también es divorciada, imaginamos que esta vez no fue necesaria semejante sugerencia: los novios, protagonistas de la boda real más disruptiva en la historia de Windsor, jamás hubiesen elegido un clásico para su casamiento. Para sorpresa de todos, se decidieron por un ícono del rythm & blues norteamericano: Stand By Me, escrita por Ben E. King en 1961.





Se trata de una de las canciones más importantes en la historia de la industria, que alcanzó su pico de popularidad en la voz de John Lennon , en 1974, y como banda musical de la película Cuenta conmigo, de 1986.



La interpretación también resultó impredecible: nadie hubiese imaginado a un coro góspel, The Kingdom Choir, británico y con veinte años de historia, dirigido por Karen Gibson, cantando en el extremo oeste de la capilla de Saint George, frente a la Reina. Las primeras repercusiones, en redes sociales, celebran la elección de Meghan y Harry. (La Nación)