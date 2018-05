Presentismo: los primeros mil pesos será para todos y hay listado de enfermedades

113873

El gobierno bonaerense decidió que la mitad de la primera cuota del plus por presentismo será cobrada por todos los empleados del Estado, independientemente de si faltaron o no, mientras que precisó en qué casos los agentes podrán faltar sin perder el beneficio.

La reglamentación debatida y aprobada hoy en una reunión de Mesa Técnica entre el gobierno y los gremios estatales, aunque el acuerdo no fue total: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (AEMOPBA) la rechazaron.

El plus será de 6 mil pesos por año y se pagará esta vez en tres cuotas, de dos mil pesos cada una, en junio, julio y agosto. La progresión establecida marca que para cada uno de esos meses, quienes falten una vez cobrarán el 65% del plus, los que lo hagan dos percibirán el 50% y quienes se ausenten tres veces no cobrarán.

Por otra parte, quedó reglamentado que quienes padezcan enfermedades cardíacas graves, tumorales, laborales (o profesionales) podrán faltar sin perder el plus. Lo mismo para quienes sufran accidentes laborales o sean víctimas de violencia de género. También, ese estableció una licencia gremial de 5 días.



En tanto, la mitad de la primera cuota del plus, es decir mil pesos, será percibida por la totalidad de los agentes públicos encuadrados en la ley 10.430. Se trata de una concesión del Ejecutivo "en virtud de la demora de las negociaciones", indicaron a DIB fuentes ligadas a la paritaria. (DIB)