La feria "Olavarría brinda" se prepara para ser un nuevo éxito

El evento será este sábado en el Centro Cultural. Habrá cata de vinos, varias bodegas que llegará a promocionar sus productos y muchos interesados en este exquisito arte.

Este sábado el evento promete superar al del año anterior. "Olavarría brinda" se llevará a cabo con la organización del Club del Corcho y el auspicio de la Municipalidad. Será de 18 a 22, en una feria de vinos que conquistó a muchos el año pasado.



En este 2018, Olavarría vuelve a brindar a beneficio de diferentes instituciones. Un porcentaje de las entradas será destinado a CORIM y otro tanto de lo que se recaude a través de los Food Trucks será para IDEO.



Luciano Strafase explicó que la segunda edición se lleva a cabo con la idea de acercar a vecinos de las diferentes regiones del país, ya que "vienen representantes de bodegas, dueños de bodegas del sur, de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y un buen abanico de opciones". De hecho habrá más de 150 vinos para poder probar.



La dinámica de la feria será "como todas a las que concurro: entrás y con el precio de la entrada ($350 pesos anticipadas, $450 en puerta) y te dan un copón de cristal y con eso recorres stands, vas probando, si te interesa te explican las cualidades del vino. Y el copón te lo llevás. El cristal tiene características diferentes del vaso de vidrio, ya que éste tiene una porosidad y el cristal no, lo que hace que el vino se exprese de mejor manera porque tiene más contacto".



El año pasado concurrieron unas 400 personas al evento. Y para este ya hay unas 500 entradas vendidas. ¿Por qué hay cada vez mas interés en los vinos? ¿Es simplemente una cuestión de modas o es el gusto de conocer algo que hoy está mas promocionado?



Para Luciano Strafase no hay respuestas únicas. "Las bodegas hacen cada vez mayor esfuerzo para ingresar a mercados donde antes no estaban. Al olavarriense se le vienen dando mas opciones de etiquetas y empieza a probar un poco mas, el vino tiene una cuestión de pasión que la gente por moda o porque lo va descubriendo también se aferra a esa pasión y quiere probar cosas nuevas".



De hecho, en el Club del Corcho (Colón al 1400) se vienen haciendo degustaciones mensuales y en el ultimo tiempo pasaron a una semanal, lo que demuestra el crecimiento del interés en estas cuestiones. "Y llenamos todas las semanas. Hay más gente interesada, viene de la mano de que antes no tenía tantas opciones. Las bodegas han visto en el mercado interno mas posibilidades de inserción".



¿Quiénes toman más vino? Si en algún momento lo hicieron mas hombres que mujeres, hoy eso se convirtió en un mito o un estereotipo que no se condice con la realidad. "En el Club no vas a encontrar a nadie de menos de 25 años. De ahí para arriba hay una amplia variedad etárea y dispar. En cuanto a sexos, al principio eran un 90% hombres y un 10% de mujeres. En los últimos 15 días, tuvimos un 50 y 50. O sea que las mujeres empiezan a ganar espacio también en el mundo de vino", aseguró el organizador del evento.



Por eso remarca la necesidad de "salir de los estereotipos que existen en este rubro. También suelden decir que "depende del genero hay algunas elecciones y no es así. Muchas veces el dulce o el azúcar agregado sirve para hacer ingresar a cualquier persona al mundo del vino, porque es algo mas suave. Lo dulce se vincula a lo rico, pero hay mujeres que les encanta un Cavernet Sauvignon de Salta por ejemplo, y hay hombres que toman vino blanco y rosado. Hay que romper estereotipos", sentenció.



En la Argentina el 80% de los vinos que se toman son tintos. El Malbec es bandera a nivel nacional e internacional. "Por producción la uva más plantada y la que más se produce y por costumbre también".



Por otro lado, regalar vinos se ha convertido en una alternativa muy usada en los últimos tiempos. "Hay cada vez mas posibilidades. Lo que tiene de bueno es que hay en una amplia gama de precios, tenes muy buena calidad en Argentina. Si bien tenes diferentes estilos, a mi me puede parecer un gran vino y a vos no, hay muy buenos vinos en cualquier gama de precios. Esta bueno que se utilice de regalo porque da posibilidades de probar y degustar".



Argentina es uno de los mejores lugares de producción de vinos. Y eso no es mito. Lucia Strafase asegura que "cuando se hacen las listas de los mejores 50 vinos del mundo siempre hay alguno argentino. Las bodegas se interesaron en tener el lugar en la feria, porque ya estamos teniendo repercusión a nivel nacional".



Tal es así que Olavarría tendrá su fecha fija en la agenda nacional de ferias. Y desde las bodegas piden que se les guarde lugar en los stands. El tercer sábado de mayo ya es de "Olavarría Brinda".