Máxima no fue, pero dos argentinos dijeron presente

113878

Al no ser una boda de Estado, los novios no estuvieron obligados a invitar a mandatarios ni líderes políticos. Los únicos argentinos presentes fueron la modelo Delfina Blaquier y su pareja el polista Nacho Figueras, íntimo amigo de Harry.

La modelo argentina Delfina Blaquier y su pareja el polista Nacho Figueras fueron los únicos argentinos presentes en la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle celebrada en Reino Unido.



Tal como se esperaba, Blaquier y Figueras (quien conoce a Harry por la práctica del polo) asistieron, pero no Máxima Zorreguieta, sobre quien se especulaba que podría presenciar la boda como un gesto de amistad entre las monarquías, pese a no haber sido invitada de manera oficial por los novios.

Al no haberse tratado de una boda de Estado -el príncipe Harry es sexto en la línea de sucesión al trono- la presencia de la realeza europea fue menor que en otras ceremonias. Sí estuvo la familia cercana del novio, pero no los miembros de otras casas reales de Europa, entre ellos Guillermo y Máxima de Holanda.



Por la misma razón, los novios no estuvieron obligados a convocar a mandatarios y líderes políticos. De hecho, no invitaron ni a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May , ni al presidente de Estados Unidos (aunque Donald Trump, de todas maneras, ya hizo una donación a una de las entidades que Harry y Meghan eligieron ayudar en vez de recibir regalos).

Entre las celebridades, los primeros invitados que entraron a la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, fueron Victoria y David Beckham, el actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal Alamuddin.



También estaban la actriz y presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el cantante James Blunt y Elton John, quien fue un entrañable amigo de la princesa Diana.



Los compañeros de elenco de Meghan en la serie "Suits", Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Troian Bellisario, Sarah Rafferty y Rick Hoffman también llegaron a la Capilla para acompañar a la actriz en su boda.



El ingreso de los invitados a la Capilla fue seguido por las miles de personas apostadas a lo largo de la Avenida The Long Walk y a través de varias pantallas gigantes colocadas en diferentes puntos del la zona. (Ambito y La Nación)