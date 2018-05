Rechazaron el pedido de excarcelación de dos policías acusados por corrupción

113927

Policiales

Así lo resolvió el juez de Garantías Juan José Suárez de Azul, quien en las próximas horas deberá resolver un similar planteo esgrimido desde la defensa de los otros dos policías detenidos.



En las últimas horas el titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Azul, el doctor Juan José Suárez, rechazó el pedido de excarcelación esgrimido desde la defensa particular de dos efectivos policiales que se encuentran detenidos, acusados por cometer diversas irregularidades en rutas de la región, donde precisamente se encontraban al frente de distintos destacamentos de seguridad vial.



Mientras tanto, las pesquisas avanzan con sumo hermetismo pero dejando entrever que el número de acusados seguirá en aumento, algo que se desprende no sólo del tipo penal de delito que se les imputa, sino también de distintas estrategias penales que se han dado con el correr de los días que le siguieron al megaoperativo en el que se llevaron a cabo las capturas de los cuatro agentes policiales que actualmente están detenidos en la Unidad Penal Nº 30 de General Alvear.



Según se logró conocer, con el cierre de la última semana el titular del Juzgado de Garantías Nº 3 descartó los fundamentos elevados por el doctor Néstor Musa, defensor particular de dos de los cuatros policías detenidos en el marco de la causa encabezada por el doctor Marcelo Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1.

Uno de sus clientes es el subcomisario Emiliano Sparaino, nativo de Azul pero domiciliado hace ya varios años en nuestra ciudad, donde supo cumplir funciones en distintas seccionales. Su gestión más reciente en el partido de Olavarría concluyó hace pocos meses, cuando dejó su cargo como titular de la subcomisaría de Hinojo para pasar a cumplir funciones en el destacamento de policía Vial de Tandil, donde fue detenido días atrás. Al otro agente al que le fue negada la excarcelación es al capitán José Luis Arrubia, también nativo de Azul y quien cumplía funciones en la policía vial de esa ciudad.

