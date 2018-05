Federación: con críticas de renunciantes, completaron cargos vacantes

113930

Información General

Luego de la renuncia masiva, la comisión directiva funcionaba con sólo 6 miembros. La asamblea fue avalada por 24 instituciones barriales. Vecinos autoconvocados de barrio AOMA brindaron su apoyo a la Federación.

Luego de una tensa asamblea extraordinaria en la Sociedad de Fomento "Dámaso Arce", este viernes se completaron los cargos vacantes por renuncias en la comisión directiva de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría. De la reunión en barrio San Vicente participaron 24 entidades a través de sus delegados y finalmente, al no existir otras mociones, se impuso la propuesta de la actual comisión directiva.



La votación no estuvo exenta de rispideces, dado que participó la mayoría del grupo de renunciantes en marzo, quienes pretendían concretar nuevas elecciones en la entidad, pero la postura no prosperó porque no se encontraría contemplada en el Estatuto de la Federación.



En ese contexto, llamó la atención la presencia de José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), dado que "no tiene carácter de delegado barrial". Asimismo, se escucharon planteos y críticas de Walter Vega hacia la Federación y personalizados hacia Martín Roldán, vicepresidente de la institución.



Renzo Toranza, secretario de la entidad, señaló ayer que la asamblea "fue larga porque algunos dirigentes, los que renunciaron, tocaron ese tema. Pero sólo frases tiradas al aire, sin argumentos y agregando que estábamos haciendo las cosas mal, que tendríamos que llamar a nuevas elecciones. A lo cual se les dijo que no es así como estipula el proceder el Estatuto, sino como lo estamos haciendo".

