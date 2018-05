"En escuelas del siglo XXI no podemos seguir trabajando con tiza y pizarrón"

113935

Información General Entrevista con la psicopedagoga Marcela Esnaola

En Nuevas Lenguas se dictó la charla sobre Planificación Educativa en Instituciones Escolares a cargo de la pedagoga e Inspectora de Nivel Superior, Marcela Esnaola, quien ofreció una entrevista a el El Popular.

En el marco de una serie de charlas y capacitaciones que brinda el Colegio Nuevas Lenguas para docentes de nuestra ciudad, el sábado por la mañana se realizó la charla Planificación Educativa en las Instituciones Escolares basada en el rol directivo y la gestión escolar.

Estuvo a cargo de la psicopedagoga argentina y doctora en Pedagogía y Magister en Investigación Educativa y Calidad de la Enseñanza, Marcela Esnaola, proveniente de la localidad de Bolívar. Al encuentro asistieron 20 docentes y fue organizado por Noemí Milton y Ana María Díaz.



La especialista habló con El Popular Medios y planteó en qué ejes giró la charla y cuáles son las preocupaciones de los docentes en la actualidad.



- ¿Cuál es el objetivo del encuentro?



- Me invitaron a participar y lo hice con compromiso porque seguimos educando, seguimos construyendo espacios de conocimiento y participar de un grupo de docentes que quieren capacitarse los sábados, es digno de felicitar y acompañar. Me convocaron para hablar de la planificación institucional, lo enfoqué siguiendo el marco teórico de Graciela Frigerio e Inés Aguerrondo, marco teórico de la Dirección General de Escuelas y empezamos a trabajar en lo que significa planificar porque a veces creemos que solamente cuando somos docentes la planificación tiene importancia y en realidad tiene que ver con la institución. La definición de la planificación, a nivel gobierno, debe ser clara y segura y eso da o no buenos resultados. En segunda parte de la charla, abordamos cuáles son los aspectos que tienen que ver con una buena planificación, siempre hablando a nivel institucional, cómo se hace consenso y cómo los actores tienen consenso en planificación.



