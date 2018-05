Venezolano que vive en la ciudad busca reencontrarse con su familia

113967

Información General Tras escapar de la crisis

Hace tres meses que no ve a su esposa y dos hijas. Tiene estudios superiores y hoy trabaja en una firma local. Espera ansioso reunir el dinero que le permita sacar de los graves problemas a su familia.

Se llama Ernesto Amado Chacon Sanchez, tiene 36 años y hoy trabaja como soldador en una empresa local, a la que muestra permanentemente su agradecimiento por esta posibilidad laboral. Y en la charla, la esposa y sus dos hijas vuelven todo el tiempo, mostrando la necesidad de volver a verlas, abrazarlas y vivir en la familia que tanto ama.

Ernesto llegó a Olavarría el 8 de marzo, después de 13 días de viaje por tierra desde su Venezuela natal. La vida en aquel país se vuelve cada vez más hostil y Ernesto consideró necesario irse a buscar mejores perspectivas en algún otro lugar de Latinoamérica. Antes había intentado en Ecuador, pero no fue como esperaba. Y entonces emprendió camino junto a un hermano hasta llegar a la Argentina, país que lo recibió sin problemas.

"La situación de mi país me llevó al límite, me ahogué, tenia dos autos de mi propiedad y los tuve que vender para gastos de comida, el hogar, mis niñas. En diciembre tuve que decidirlo: no aguante más la situación desde le punto de vista económico", explicó a El Popular.

El hombre es Técnico Superior en Geología y Minería y tiene cinco semestres aprobados en Ingeniería en Petróleo. Por eso su primera idea era radicarse en el sur del país, ya que le habían contado que en Neuquén tenía chances de trabajar en esa área. No pierde la esperanza, pero mientras tanto muestra sus habilidades y su agradecimiento por el trabajo que hoy tiene en una conocida empresa local.

Realidad crítica

Ernesto llegó a la ciudad pero cuando vivía en La Grita, a unas 14 horas de Caracas, trabajaba en un transporte de carga refrigerada privado. "Era un camión que yo tenía, hacía viajes y facturaba y a veces lo manejaba yo mismo. Pero tuve que desistir porque se puso costoso el mantenimiento del vehículo. Así que lo vendí, lo invertí en un auto y en mi casa que no la había terminado. También trabajaba en una compañía eléctrica nacional, en construcción civil. Era supervisor de obra", describe.

Pero la crisis del país que se advierte en noticieros de televisión, contada en primera persona tiene otro sentido. "La crisis económica es porque el gobierno no reconoce y no quiere hablar de la parte humanitaria para que lleguen medicinas, ni nada. Dicen que está todo bien pero es un disfraz para que el mundo los vea como demócratas pero vivir internamente es casos. Se muere la gente por problemas de presión arterial porque no hay medicinas. A mi niña la picó un mosquito y mi esposa tuvo que ir a comprarle un tratamiento. Gastó unos 7 millones de bolívares y el sueldo mínimo es de 3 millones. Es un antibiótico, una cremita", graficó.

En su país, el gobierno envía unas cajas de alimentos a los hogares, "pero no alcanza. No es Cuba donde hay cosas garantizadas. La inseguridad en Venezuela es catastrófica. Pero esto le conviene al sector que está "enchufado" con el gobierno, que tiene empresas e industrias pero nada vuelve para el pueblo y su salud o educación".

Respecto de las elecciones, Ernesto siente que "no hay perspectivas. Es una trampa, porque hasta se ofrece dinero (unos diez millones de bolívares) para que todos los que quieran votar vayan. Yo tengo estudios superiores y quiero trabajar en lo mío, pero en mi país ya no se puede", aseguró.

Sin embargo, no es fácil dejar su propia historia, sus raíces, familiares y amigos. Pero "había que dar ese paso por el bien de la familia y por brindarle a mis niñas algo distinto. Me da terror pensar en el día de mañana y no haberles dado algo distinto, algo mejor. Uno está joven para arriesgar muchas cosas, pero por supuesto que se extraña y quiero verlas".

Hasta el momento, el trabajo local le permitió abonar su propio alquiler y gastos personales pero no pudo aun enviar dinero a su familia.