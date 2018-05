Petrocini: "El supuesto diálogo es para los medios, a los docentes no nos reciben"

113991

Información General

La presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, apuntó contra el Gobierno provincial al señalar que "el supuesto diálogo que pregonan" los funcionarios "es para los medios, porque a los docentes no nos reciben", y en ese sentido advirtió que se cumplió un mes sin una nueva convocatoria para discutir salarios.

El conflicto docente transitará a partir de este lunes una semana caliente, con un paro de 48 horas que iniciarán mañana los principales sindicatos a nivel provincial y que culminará el miércoles en el marco de la Marcha Federal Educativa a la que convocan las confederaciones nacionales.

"Este domingo se cumplió un mes desde la última convocatoria del Gobierno a la paritaria del sector", indicó Petrocini. Y en esa línea, insistió en que los adelantos que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal "son parches que no dan una solución concreta al problema salarial de los educadores" porque "se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. En definitiva, no conforman salario real".

"Hoy, todos los sectores admiten que una pauta inflacionaria anual del 15% es absurda ya que al mes de abril, la inflación llegó al 9,6%", dijo la presidente de la FEB y sostuvo que "aceptar el incremento que quiere imponer el Gobierno es condenar a más de la mitad de los docentes a vivir por debajo de la línea de la pobreza".

Cabe señalar que en el último encuentro con el Gobierno, los docentes rechazaron un 10% semestral en tres cuotas. Mientras que tras las variaciones del dólar de las últimas dos semanas, anticiparon que en la próxima reunión exigirán un incremento del 25% y volverán a insistir con la cláusula gatillo, la única herramienta que consideran oportuna para hacerle frente a la inflación.

"La gobernadora (María Eugenia Vidal) trata de decir que no hay acuerdo por los dirigentes sindicales. Y tiene razón, porque no vamos a firmar un salario a la baja. Y teníamos razón, porque miren donde quedó ese 15% que ofrecían", apuntó en las últimas horas el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

Por su parte, Petrocini recordó que "el reclamo que venimos impulsando excede lo salarial, porque venimos denunciando el desmantelamiento del sistema educativo, por innumerables problemas de infraestructura, las condiciones en la que los docentes y alumnos deben concurrir a la escuela pública, el desfinanciamiento del IPS, el IOMA, la falta de cobertura de cargos, entre otros problemas".

Cabe señalar que la semana pasada los docentes que integran el Frente de Unidad (FUDB) realizaron un "carpetazo" que consistió en la presentación de informes sobre la situación educativa en lo que respecta a problemática edilicia y al cese de cargos, entre otras cuestiones.

Tal como informó esta agencia, de ese informe se desprende que la mitad de las escuelas bonaerenses tienen "necesidades generales de mantenimiento", y que el 52% de los establecimientos no cuenta con el mobiliario necesario para el normal desarrollo de las clases.