Desde Ola Bus piden un 45 % de aumento del boleto

Ramiro Di Giano, apoderado de Ola Bus, habló de la necesidad de un aumento del 45 por ciento para cubrir los costos de salarios e inversión en el servicio que ofrecen.



Ramiro Di Giano en 98Pop

En diálogo con Cacho Fernández por 98Pop, el apoderado de la empresa de transporte interurbano Ola Bus habló de la necesidad de la empresa de un aumento del 45 por ciento para poder cumplir con la nueva escala salarial y mantener el servicio.

Al ser consultado sobre la situación con los choferes explicó que en ellos hay "preocupación como la tengo yo desde que empezó este año porque los subsidios están congelados y tenemos la paritaria que se firmó en febrero que está en curso de ejecución" y señaló que por eso mismo "tuvimos dificultades este mes para cumplir" ya que "se pagaron los sueldos de manera desdoblada y hay atraso en el pago de las horas extras". Es por eso mismo que reconoció que hay malestar entre los empleados de la empresa.



"Estamos a la espera de una respuesta del Ejecutivo municipal" quien cuenta con la facultad de aumentar el boleto por decreto, explicó.

Di Giano sostuvo que "el 2 de febrero pedimos que se actualice las tarifas de la empresa" pero todavia no han tenido respuesta y comentó que los subsidios que otorga Nación a las empresas de transporte "no desparecen pero no hay actualización para que se puedan pagar las nuevas escalas salariales y eso haya que compensarlos con tarifas".

Por otro lado comentó que "el boleto desde principio de año en todo el interior del país está subiendo" y señaló que "esperamos una respuesta que tiene que ser urgente" porque además de los aumentos de salarios se suma el costo de la suba del combustible y "el resto de los costos se mueve al ritmo de la inflación que no baja de del 2.5 por mes".

El apoderado de la empresa de colectivos afirmó que según el ultimo cálculo que hicieron tendría que tener una suba del 45 por ciento.

"Tendrían aumentar la tarifa para trabajar con tranquilidad" dijo y agregó que "no son sólo los salarios también hay que mantener y mejorar el servicio" afirmó.