Hoy culmina el paro docente de 48 horas con la Marcha Federal Educativa

114090

Información General Desde Olavarría partió un grupo de docentes

Habrá una nueva convocatoria a paritarias luego del paro, que será descontado, confirmaron desde el gobierno. En algunas escuelas de la ciudad hubo aulas vacías ayer.

A la espera de la llegada de la Marcha Federal a la Ciudad de Buenos Aires, donde este miércoles culminará con un acto, el martes se concretó la primera jornada del paro docente de 48 horas, una medida de fuerza de carácter provincial. En ese contexto, desde la Provincia reiteraron que se descontarán los días no trabajados, al tiempo que anunciaron una nueva convocatoria a paritarias una vez culminada la huelga.

En nuestra ciudad, la actividad escolar fue dispar y se esperaba para hoy una mayor adhesión. En ese sentido, la cuestión del acatamiento, sin datos oficiales de la Jefatura Regional, volvió a representar una disputa entre funcionarios y sindicalistas, puesto que mientras los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente (FUD) expusieron que entre un 85 y un 90 por ciento de los docentes bonaerenses se habían plegado a la medida, desde el gobierno provincial minimizaron esa cifra para situarla en un 40 por ciento.

Una delegación de Suteba Olavarria viajó a participar de la Marcha Federal Educativa en defensa de la Escuela Pública, contra el ajuste y decirle #NoAlFMI

Con una elevada carga simbólica, en referencia al hito configurado por la marcha Marcha Blanca del 23 de mayo de 1988, luego de tres décadas esa actividad volverá a reeditarse hoy, con participación de una delegación local. El grupo partirá alrededor de las 3.30 hacia su destino en Avellaneda, donde se sumará a una de las columnas -Sur y Oeste- para marchar desde allí hacia Plaza de Mayo.

Albalía Benito, secretaria general local de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), analizó ayer el impacto de la primera jornada de paro, se refirió a la controversia con el gobierno sobre la adhesión y manifestó la incertidumbre acerca de los descuentos confirmados ayer por Sergio Siciliano, subsecretario de Educación provincial.

"Eso es algo con que nos sorprende cada día nuestra gobernadora. En el paro anterior dijeron que lo iban a a descontar e igual hubo una adhesión grande a ese paro, que rondó entre el 80 y 85 por ciento. Después devolvieron lo que nos habían descontado", aseguró.

La dirigente planteó que "ahora anuncian un aumento del 2 por ciento en concepto de presentismo y, considerando la cantidad de docentes que no lo iban a cobrar, en el mismo anuncio dijo que lo íbamos a cobrar todos, incluso a los que habíamos hecho el paro. Así que esto de avanzar y después ir para atrás ya no nos sorprende".

Sobre la prolongada indefinición salarial, Benito especificó que "necesitamos soluciones definitivas y urgentes porque estar casi en el mes de junio sin un aumento real hace que esto de tener hoy un 90 por ciento de adhesión muestre cómo es el estado anímico de los docentes. Necesitamos un aumento que pueda solventar haber sufrido durante todos estos meses sin saber si nos iba a alcanzar o no".

Desde ese punto de vista, apuntó sus críticas al diálogo pregonado desde el gobierno, ya que "no existe la posibilidad de poder negociar el aumento o hablar: no hay reuniones. Nunca nos pasó esto de estar así a esta altura del año", lamentó.

Por su parte, sobre el reclamo salarial del sector, que rondaría el 25 por ciento, Mayra Lagano, secretaria gremial de la Unión Docentes Olavarría (UDO), estableció: "Queremos una propuesta que sea superadora porque en estos días hemos perdido más poder adquisitivo y que nos convoquen realmente a dialogar".

En cuanto al anticipo salarial a cuenta del futuro aumento que percibirán con los haberes de este mes, la gremialista consideró que "el anuncio de la gobernadora me parece una falta de respeto hacia todo el sector docente porque éstos son pequeños adelantos que el mes que viene no los estamos cobrando, los jubilados no los cobran y seguimos perdiendo poder adquisitivo porque esto es un pequeño monto, por única vez y no tiene descuentos. Y el mes que viene seguimos cobrando el sueldo de diciembre", advirtió.

En definitiva, "nuestra pregunta, como muchos docentes nos dicen, si no hay un cierre de paritarias y no hay diálogo vamos a llegar a julio y vamos a cobrar el aguinaldo en base al sueldo de diciembre. La gobernadora Vidal dice que éstos son aumentos, pero no es así: son pequeños anticipos que el mes que viene no tenemos".