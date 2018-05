Procrear: por la devaluación, suben el valor máximo de viviendas a comprar

114138

Información General

Luego de la fuerte suba del dólar, el Gobierno nacional dispuso aumentar un 10% el monto límite para la compra de propiedades dentro del programa Procrear.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó un encuentro junto al secretario de Vivienda, Iván Kerr y representantes del sector inmobiliario. En ese sentido, se informó que durante la reunión se propuso aumentar en un 10% el límite del valor de las propiedades que pueden comprarse a través del programa, con el objetivo de evitar que quienes se encuentren en proceso de escrituración y sufrieron un aumento de los precios no queden excluidos.

En ese marco, Frigerio destacó que los créditos "tuvimos un crecimiento exponencial", y pese a "la turbulencia cambiaria de estos días trajo incertidumbre, todos estamos de acuerdo con que el impulso a los créditos UVA fue una excelente decisión".

Kerr, por su parte, se refirió a la situación creada por la fuerte suba del dólar y dijo que "sabemos lo que la gente está viviendo, por eso, junto con el sector inmobiliario y los bancos públicos y privados, vamos a trabajar en conjunto y buscar alternativas para superar esta problemática".

Según se indicó, los próximos llamados a los planes Procrear serán nominados dentro del UVA. De esta manera, creen en el Gobierno, se quitará, aunque sea en parte, la fluctuación de la moneda. Si los créditos están en una moneda que se indexa, los actores del sector aspiran a que los vendedores empiecen a valuar sus propiedades en UVA y no en dólares.

Una de las problemáticas que hicieron caer a gran parte de los créditos adjudicados en el último tiempo es la fuerte subida del dólar. Es que si alguien, por ejemplo, iba a comprar un departamento de US$ 150 mil y tenía US$ 50 mil ahorrados y fue al banco en octubre para obtener un crédito con UVA, le daban US$ 100 mil, es decir 1,7 millones de pesos. Hoy con un dólar a casi 25 necesita 700 mil pesos más para realizar la operación. (DIB)