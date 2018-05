Reparación Histórica: "El sistema venía con un problema y ahora se le sumó otro"

114143

Política Eduardo Braunschweig

Dijo además que de cada 10 jubilados que han recibido la propuesta, sólo uno encontró beneficios, a dos le ofrecieron la mitad y a los 7 restantes no les resultó significativa. Advirtió también que las ofertas dispararon más juicios y que ese fue un efecto contrario al buscado.

La síntesis del abogado, Eduardo Braunschweig fue clara y que en verdad parece actuar así la denominada reparación histórica. Al menos ese sería el efecto no deseado.

La ley nace en mayo de 2016, hace exactamente dos años cuando el Congreso aprobó la ley ómnibus del blanqueo de capitales, pero "quedó a mitad de camino", dijo el abogado.

Explicó que la propuesta que se le hace al jubilado no respeta el fallo de la Corte del 82 por ciento y quienes "se jubilaron por moratoria se le suman ahora los ajustes por reparación histórica. Por lo tanto, es inoportuno desde el punto de vista fiscal, económico y no se le hace una reparación integral a los jubilados".

A su juicio, "se le tendría que haber dado prioridad a los jubilados que tenían juicio. Además, los índices que se le aplican no son los de la Corte".

A este problema le añadió otro, el de la movilidad: "antes era de dos veces al año y ahora es de cuatro, pero también hay otro modo de calcularla, porque el índice se conforma con el 70 por ciento de inflación y un 30 por ciento de actualización salarial. Si aumenta mucho el primero, se perjudica el jubilado.



Las estadísticas -dijo- demuestran que solamente el 60 por ciento de 2.500.000 recibió una propuesta. Por lo tanto, hay un 40 por ciento que no recibió nada todavía y no tiene oferta. El plazo iba a terminar en febrero pero se extendió el plazo hasta el 30 de junio. En el medio hubo una mini devaluación, y esto hace pensar que puede haber un ajuste que no debe pasar nunca más por los jubilados. Tengamos en cuenta que la canasta básica está en 19 mil pesos y que el 68 por ciento de los jubilados cobra la mínima, esto es, 7.260 pesos. Es decir, están por debajo de la línea de pobreza".