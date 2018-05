"El radioaficionado está al servicio de la comunidad"

114316

Desde 1954 Olavarría tiene un Radio Club. Una manera de conocer el mundo sin salir de la casa y de ayudar a los demás en momentos claves. Desde el Club Español hasta el espacio actual, desde los encuentros en el aire y la ayuda en la inundación del 80' o la guerra de Malvinas, Enrique y Mabel cuentan en este FINDE qué es ser un radioaficionado.

Apenas uno entra a la casa ubicada en Necochea al 130 uno siente que se traslada a otro tiempo. Hay una oficina a la izquierda, dos sillones en el descanso de la entrada y hace falta subir unos escalones para poder divisar la vitrina donde reposa la historia del Radio Club Olavarría. Un club que se formó el 14 de octubre de 1954 gracias a las ganas de los primeros radioaficionados que había en la ciudad. Hay que caminar unos metros más y doblar hacia la izquierda para llegar a la sala donde descansa el equipo de la agrupación. Al fondo hay una sala muy amplia donde se dictan los cursos. Y sobre las paredes cuelgan fotos de otros tiempos y un mapamundi con las señales que conectan a todos los radioaficionados del planeta.

Es la tarde del lunes y hace frío pero en la secretaría hay una estufa que nos calienta bastante bien. Enrique Díaz es desde hace 12 años presidente de la institución y explica que su idea es "mantener la institución, mejorarla y que esté en condiciones". Luego remarca que una de los cosas más importantes es cumplir con el día y la hora en que se abre al público y a los socios: los sábados, de 16 a 18 y los miércoles, de 17 a 18.

A su lado está Mabel Chingotto quien desde hace 25 años está a cargo de la secretaría. "Son muchos años" dicen a coro y sonríen cuando se les marca que uno le pregunta al otro cuánto hace que están en el club. Los fundadores de la entidad fueron sólo 20 que, antes de tomar la decisión de armar un lugar en Olavarría que los reuniera, dependían de otros lugares.

El primer espacio donde empezaron a reunirse fue en el Club Español. Luego fueron pasando por la Terminal de Omnibus, la Escuela de Ciegos o el Corralón Municipal. Hoy, con su espacio fijo en Necochea 1389, el club tiene 48 socios que cuentan con la licencia correspondiente y 2 que todavía no la tienen. Y hay momnetos del año en que promueven la actividad. De hecho, el viernes se instalaron en el Paseo Mendía con sus equipos de radio para hacer contactos, utilizando un satélite como enlace con aficionados ubicados a miles de kilómetros de Olavarría, y además intercambiaron certificados.



Cómo llegaron a ser

Enrique Díaz cuenta que fue en Córdoba, de donde es oriundo, mientras pasaba la tarde en la casa de su padre, en una villa turística. Allí vio a un "chico de Luján que llevaba un equipo AM hecho por él. Yo vi que tiraba las antenas y empieza a hablar. A mí me gustó mucho eso" y hoy asegura que una de las cosas que más le atraen es estar en el aire.

Pero además valora la posibilidad de que "uno está al servicio de la comunidad". En aquel momento tenía 12 años y su situación económica no le permitía volverse un radioaficionado. Aunque eso lo afectó porque pensaba en poder hacerlo alguna vez. Pasaron más de 30 años y, ya viviendo en Olavarría, pudo cumplir su sueño.

Al conversar con un amigo, que tenía una casa de electricidad, le comentó de sus ganas de volverse un radioaficionado y luego de la charla ya tenía una dirección y un objetivo.

Enrique se acuerda que ahí fue la primera vez que se cruzó con Mabel. "Desde aquella oportunidad no he parado", afirma quien a pocos días de comenzar el curso se sumó al nueva comisión del club.

Mientras hablamos, de fondo se escucha un pitido, voces, palabras en clave. La radio encendida llega a toda la casa y sus sonidos se meten en el grabador.

"Mi papá era radioaficionado", cuenta Mabel Chingotto y comenta que llegó por primera vez al club a los 15 años. "Toda la vida me gusto la locución pero no me dejaban ser locutora. Mis padres me decían que primero sea maestra y luego locutora".

Sentada frente al escritorio, la mujer recuerda que "tenía más o menos 15 años cuando mi papá empezó con los aparatos". Luego su padre la fue invitando para que hiciera lo que le gustaba: estar al aire.

"Él me hizo segunda operadora que, en esa época, se usaba y al poco tiempo me dijo que porqué no iba a dar examen". Poco después Mabel obtenía su licencia como radioaficionada pero al año, que debía renovarla no lo hizo y la perdió.

Cuando se encontraron con Enrique era la segunda vez que llegaba la club para hacer el curso. Y fue a pedido de su padre, que veía que la vida pasaba y cuando él no estuviera los equipos iban a quedar en un rincón. Poco después también se sumaba a la nueva comisión. Y, al igual que Enrique, desde allí no paró.

Hablar y sentirse útil

"Radioaficionado es una persona debidamente autorizada que se interesa en la radio técnica con carácter personal, sin fines de lucro y que realiza actividades de instrucción, de intercomunicación y de estudios técnicos", lee Mabel en voz alta cuando se le pide que defina qué es un radioaficionada. Pero lo que leyó no define la "parte romántica", la pasión que lleva a alguien en convertirse en ello.

Mabel lo dice todo en una palabra: "Hablar. Porque te hacés radioaficionado para hablar" y Enrique interviene agrega que lo hacen "con libertad, lo que no es poco".

"Yo me hice radioaficionada porque me gustaba hablar y conocer gente", admite Mabel y señala que "cuando vos te hacés radioaficionado y te vas a una localidad, te llevas datos de radioaficionados y enseguida te conectás con ellos" y agrega que "el radioaficionado te abre las puertas y te recibe como si fueras su hermano".

Para Enrique ser un radioaficionado significa "ser útil" y menciona la Guerra de Malvinas y la inundación del 80, como ejemplos. (ver aparte)

Tienen una especie de hermandad entre todos y comenta que en varios viajes, con un equipo de radio móvil, se fue conectando con radioaficionados que lo fueron acompañando o fue recibido en las casas de varios de ellos. Y rememora entre risas la vez que se cruzó con uno en el éter y se citaron en un lugar. Después de un rato de que ambos giraran en un rotonda se dieron cuenta de que eran ellos los que debían encontrarse.

Cómo llegar a ser

Para convertirse en un radioaficionado hay que tener ganas y hacer el curso. Este año se anotaron 10 personas de las cuales actualmente cursan 9. De ellos, 3 son mujeres, y la que más feliz lo cuenta es Mabel, que fue la única mujer durante muchísimos años.

"Vos haces el curso, te toman un examen y luego llegan veedores de otros lados", explica Mabel tras precisar que "son sólo 15 preguntas de técnica y 15 de reglamentación" de las cuales hay que tener un 70 por ciento bien para poder acceder a la licencia. Pero además deben aprobar 6 horas de escucha y 6 horas de práctica y la misma cantidad de lenguaje Morse. "Eso es lo que exige el reglamento", enfatizan.

Mabel reconoce que muchas veces los radioaficionados se cansan de estar todo el tiempo sentados hablando frente al equipo y lo terminan abandonando por otras cuestiones también. Por eso recomiendan "no enviciarse." aunque señalan que, con el tiempo y con lo que Mabel define como "el síndrome del nido vacío" esos viejos radioaficionados vuelven al club para renovar su licencia.

Enrique recomienda hacer dos o tres comunicados por día para estar en el aire. Sentarse frente al equipo para hablar con algún otro colega, que esté cerca o en la otra punta del mundo, sobre cosas cotidianas. En la casa del Radio Club Olavarría se escucha la radio de fondo y una voz y un llamado hacen que Enrique se levante raudo a responder. A su colega del éter pero también a esa pasión que nació cuando tenía 12 años, en su Córdoba natal.



Los equipos de radio



"Por lo general, al empezar compras un equipo usado", explica Mabel Chingotto mientras que Enrique Díaz señala que el precio de un instrumental así tiene una base de 2500 pesos mientras que "un equipo nuevo puede llegar a valer más de 10 mil pesos".

Por otro lado cuentan que el secreto de tener un buen equipo pasa por el dueño, que lo tiene que cuidar mucho. "Tiene que medir bien la antena para no tener ROE (Relación de Ondas Estacionarias) porque eso te puede quemar el equipo", explica Enrique Díaz y enseguida agrega que "si la antena no está con el largo adecuado, la corriente que sobra, cuando largás el gatillo del micrófono, se viene dentro del equipo" y se quema. Es por ello que ambos remarcan la importancia de realizar el curso de instrucción.

La inundación del 80 y la guerra de Malvinas



Mabel Chingotto recuerda que se encontraba en Buenos Aires cuando fue la inundacion del 80'. Enrique Díaz cuenta que estuvo acá en ese momento y relata que "cuando ya teníamos el agua encima el único que pudo salir al aire fue Cacho Miglierina, un radioaficionado viejo muy hábil con los equipos porque los hacía él".

"Se subió subió al techo de su casa con una carpa y pidió auxilio a Buenos Aires", explica Díaz, tras rememorar que enseguida llegaron lanchas y hasta un helicóptero a la ciudad, que estaba bajo el agua. "Gracias a eso Olavarría se salvó", afirma Enrque y señala que "él fue el único que pudo salir al aire".

Durante la guerra de Malvinas también tuvieron un papel importante y es Mabel Chingotto quier recuerda que su padre recibía gente en su casa todos los días "para comunicarse con sus hijos, para saber cómo estaban", poniendo en valor la función clave que tiene un radioaficionado al momento de asistir durante una tragedia.