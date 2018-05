En el Concejo Deliberante se aprobó la creación del Programa Municipal de Garrafas

114324

Política

Buscará respetar al máximo el precio de referencia de la garrafa social, con prioridad en sectores que no cuentan con red de gas. Ya hubo un operativo en diversos puntos de Olavarría y con la ordenanza podría haber más.



Tras la presentación, debates en comisiones, acciones que complementaron la propuesta, y la posterior discusión en el recinto, se aprobó por unanimidad la creación del Programa Municipal de Garrafas, proyecto que fue presentado por Unidad Ciudadana pero que complementó, a su vez, ideas que Patria Grande ya había acercado tiempo atrás.



Entendiendo que se acerca el invierno (de hecho ya hubo climas bastante hostiles en el comienzo del frío en Olavarría) y que si bien hay un importantísimo porcentaje de cobertura de gas natural en el Partido (se habla de un 95%) todavía hay ciudadanos que no poseen este servicio y deben realizar sus actividades cotidianas por medio de una garrafa.

A esto se le suma que desde 2015 existe el Programa Hogar, que garantiza un subsidio económico mensual a familias que, justamente, no cuenten con conexión de red de gas natural, además de otras condiciones socioeconómicas que se deben presentar en Anses.



"La cadena de comercialización no siempre respeta el precio máximo de referencia fijado para la venta al consumidor, de lo cual resulta un claro perjuicio al bolsillo de los trabajadores" agregaron en el proyecto, y denunciaron a su vez que si bien hay un claro precio de referencia (por ejemplo, la de 10kg cuesta 216 pesos) en algunos barrios de la ciudad el precio llegó hasta arriba de 300 pesos.



Finalmente, en la propuesta señalaron que "OPlavarría fue declarada zona fría por Res. ME y M N 212-E/16" sumado al mencionado petitorio de Patria Grande "referente a mecanismo que garanticen el acceso a la Garrafa Social, expediente n° 154/17".



Recorrida de prueba



A esto se le suma que durante esta semana, más precisamente el lunes, hubo un operativo de venta de garrafas sociales a 190 pesos en tres puntos de la ciudad: Colón y Alberdi; San Martín y Circunvalación y en Avenida Emiliozzi y Calle 118, en la capilla "Medalla Milagrosa". "Esto también es un complemento al proyecto de ordenanza que presentamos para la creación de un programa Municipal de acceso a la garrafa social, es uno de los mecanismos que propusimos al ejecutivo para colaborar con la gente" dijeron los ediles con respecto a esta actividad.



Ni que hablar lo sucedido en comisiones con respecto al proyecto de creación del Programa: hubo una reunión con el secretario de Desarrollo Humano, Diego Robbiani, así como también el jefe de Anses local, y señalaron que hubo buena recepción e incluso hasta acompañamiento en torno a la propuesta no solo de controlar comercios sino también de realizar y acercar, en recorridas, la posibilidad de que los vecinos puedan comprar garrafas sociales.



El proyecto



"Crease el Programa Municipal de Garrafas en todo el territorio del Partido de Olavarría, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social en articulación con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)" señala la ordenanza, que tiene como misión "garantizar la oferta de gas licuado envasado a precio de referencia en todo el territorio del Partido de Olavarría".



Federico Aguilera (Unidad Ciudadana) señaló en la sesión del pasado jueves que "encontramos en recorridas desde 250 a 300 pesos, incluso hasta 350. Esta situación es atípica y abusiva". A si vez, indicó y pidió que "el Municipio disponga herramientas disponibles como control en los precios que cobran en las garrafas y dar publicidad en barrios, también en los precios".



De hecho, la clave pasará por realizar convenios con empresas distribuidoras: "hace pocos días demostramos que es posible. Hicimos operativos de venta en acuerdo con distribuidoras. Vendimos garrafas a 180 pesos. Muy económico y también creemos que de la Municipalidad pueden hacer estos operativos. Y vendimos de 3 a 4 garrafas por mes por familia" dijo Aguilera en este sentido.



"Encontramos respuesta y alegría de la gente. Demuestra la necesidad de los vecinos, la importancia del operativo y de gente que no la está pasando bien" finalizó con su crítica.



Ahora se intentará cumplir con los objetivos de la ordenanza, aunque cabe aclarar que hubo algunas modificaciones propuestas por Cambiemos: "articular con Anses la difusión del Programa Hogares con Garrafa; Difundir en todos los comercios y edificios públicos del Partido de Olavarría y en los medios masivos de comunicación los precios máximos de referencia para la venta de toda la cadena de comercialización del gas licuado envasado en garrafas; entre otros puntos que sufrieron modificaciones y que restarán esperar la promulgación de intendente municipal Ezequiel Galli.