El Cuarto Soda se presentará para hacer un tributo

La banda capitalina estará en la ciudad este sábado para hacer un tributo a la mítica y emblemática Soda Stereo.

Este sábado desde las 21.30 en el Teatro Municipal se presentará -por segunda vez en nuestra ciudad- la banda capitalina El Cuarto Soda, para hacer un tributo a la mítica y emblemática Soda Stereo.

"Esta será la segunda vez que toquemos en Olavarría, ya que la primera vez fue en octubre del año pasado, también en el Teatro. La banda nació en enero de 2017, así que es muy nueva, apenas tiene un año y medio de vida. Fue un encuenro de esos que no buscás, ya que el baterista conocía al bajista porque estaban juntos en un proyecto, pero me escuchó cantar en un espacio público y me ofreció hacer una reunión en un café para sumarme. Así que planeamos todo y a la semana siguiente ya estábamos ensayando, y acá estamos. Todo sin conocernos, así que empezó nuestra amistad y el proyecto al mismo tiempo. Y ahora se sumó un tecladista" comenzó contando Brian Tolenti, la voz del grupo que -dicen- es muy parecida a la de Gustavo Cerati.



"Somos todos fanáticos de Soda Stereo, por supuesto. Pol y Gabriel tienen 49 y 43 años y ellos pudieron ver a Soda; yo tengo 30 y no pude ver a Soda, pero al menos puedo interpretarlo, ya que escuché todo. El año pasado fuimos a Olavarría con un show de una hora y 20 minutos con los temas más conocidos, y la propuesta de ahora es diferente por lo que vamos a hacer temas conocidos y no tan conocidos, y el show tendrá una duración de dos horas aproximadamente; serán 23 canciones", agregó Brian.



En batería está Gabriel Muscio (43), en bajo Pol Walls (49), voz y guitarra para Brian Tolenti (30) y teclados y coros Ariel Riffo (37). Ellos cuatro son los que forman El Cuarto Soda, la banda capitalina que el sábado vendrá nuevamente a nuestra ciudad. "La primera vez nos fueron a ver 500 personas; nos conocieron y pegamos onda con la gente, así que ahora esperamos que el teatro esté lleno" terminó diciendo Tolenti.