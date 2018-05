Un western al estilo Star Wars

114334

CINE

Preparando el terreno para Episodio IX llega la película que nos muestra cómo Han adquiere el apellido Solo, el Halcón Milenario y se acerca cada vez más a los rebeldes. Todo con un espíritu que recuerda un poco al spaghetti western.

Mucho tiempo y muchas cosas pasaron desde aquel lejano 1977 cuando se proyectó por primera vez "Star Wars" y el imperio de George Lucas comenzó a gestarse. Justamente una de las cosas que pasó hace poco fue que Disney compró Lucas Films LTD y con eso los derechos de la saga. Obviamente esto significó un repunte de la fuerza pochoclera del universo creado por Lucas con "El despertar de la fuerza" (2015), "Rogue one" (2016) y "Star Wars: los últimos Jedi" (2017).



No es un dato menor que con lo recaudado por estas tres películas, Disney habría recuperado el dinero invertido para comprar Lucas Films: 4.000 millones de dólares sin contar las toneladas de dinero que ingresa por la venta de merchandising.

