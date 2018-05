Empresas de la región fueron atacadas por extorsionadores virtuales

114361

Ransonware, ese el nombre de una suerte de virus informático con el que delincuentes online sustraen información y luego piden rescate. También se lo denomina como "Wanna Cry".

Internet desde hace ya un tiempo se ha convertido en un terreno fértil para el accionar de todo tipo de delincuentes. La mayoría de ellos atacan al usuario desprevenido de diversas maneras, principalmente sustrayendo información que luego utiliza con diversos fines, gran parte de ellos extorsivos. Si bien se lo suele asociar a otras latitudes, en la región ya se han comenzado a dar casos de estas características, un dolor de cabeza que ya ha alcanzado a firmas y empresarios de la región. Tal es así que este Diario logró conocer que una denuncia por un hecho de estas características fue radicada en las últimas horas. Consejos para no ser una nueva víctima o saber cómo actuar ante este tipo de episodios.

Ransonware es el nombre de esta modalidad delictiva que, si bien ahora gana mayor visibilidad por atacar firmas y empresas, también puede tener a particulares como víctimas. Wanna Cry ("quiero llorar" en inglés), es también otra de los denominaciones con la que se la suele aludir. El doctor Lucas Moyano, como ya se ha expuesto en ediciones anteriores, recientemente concurrió a diversas capacitaciones en esta materia y por eso fue consultado por EL POPULAR para conocer un poco más de qué se trata todo esto.

"Se lo puede denominar como un ciberfraude, una extorsión hecha por medios informáticos" refirió el funcionario judicial que se encuentra al frente de las ayudantías fiscales en Delitos Rurales y Delitos Carcelarios. El ataque, según continuó, consiste en irrumpir en la computadora de la víctima y encriptar los datos, codificarlos y requerir una recompensa económica para poder recuperarlos.

Otro de los datos distintivos de estas extorsiones virtuales es que piden que la recompensa sea abonada en Bitcoins, un tipo de moneda que sólo opera en Internet pero cotiza mucho más que el Dólar o el Euro. Tal es así que, actualmente, un Bitcoin cotiza más de 8.300 dólares y alrededor de 7.100 en Euros. La diferencia es aún más abismal si se lo compara con la moneda nacional, más de 200 mil pesos.

La manera más común en la que estos virus ingresan a la máquina de las víctimas es a través de archivos enviados por correo electrónico, en los que los asuntos o presuntos remitentes suelen ser adulterados buscando engañar al ocasional destinatario.

Realizada esa aclaración, el primer consejo que se impone es el de evitar descargar o abrir archivos del cual no se tenga certeza de quién proviene, un consejo que no se limita a este tipo de accionar delictivo, sino para todo tipo archivo que llegue a la casilla de mail.

El doctor Lucas Moyano, a la par, enumeró otra serie de consejos. Entre ellos, el de tener el sistema operativo de la computadora actualizado, lo cual "hace que se dificulte la tarea de los delincuentes".

Otro punto a tener en cuenta es el de realizar de manera periódica copias de seguridad, lo que suele denominarse como backup. En otras palabras, cada cierto tiempo descargar la información de interés y preservarla en otro soporte, sean pendrive, discos rígidos, discos externos o en la llamada nube, los servicios de memoria virtual que ofrecen distintos portales y páginas de internet.

Obviamente, tener antivirus y mantenerlo actualizado es otro de los primeros consejos. "Eso es fundamental", sentenció.

Cada uno de esos ítems pueden encuadrarse en lo que sería la parte preventiva, no obstante, para aquellos que ya han sido víctima o lo son en estos momentos, refirió que lo primero que debe hacerse es no acceder a las exigencias de los delincuentes, en otras palabras no pagar, ya que eso alentaría al accionar de los extorsionadores, además de no garantizar la recuperación de la información.

Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul se ha emitido la directiva que cada una de estas causas sean abordadas desde la fiscalía de Delitos Complejos, del doctor David Carballo y con sede en la vecina ciudad. No obstante, las víctimas podrán denunciar en estos hechos en la sede judicial local y todo lo actuado se remitirá para su estudio al distrito cabecera. Se aconseja concurrir con el mail enviado por los delincuentes para tener información acerca del correo desde donde se envía y también conocer otros aspectos vinculados al accionar delictivo.

Este Diario logró conocer que en el transcurso de los últimos días empresarios y firmas de la región han manifestado su preocupación ante este tipo de ataques, una situación que ya se habría formalizado en denuncias puntuales.