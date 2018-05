El Concejo Deliberante trata hoy la Rendición de Cuentas 2017

114362

Política A las 15 en la Sociedad Española

El HCD debatirá sobre el balance contable del Municipio en el periodo anterior. Se adelantaron observaciones e incluso, rechazos en algunos puntos. El recital del Indio en Olavarría, en la mira.



Tras varias especulaciones, un debate de más de un mes y un análisis de todo lo sucedido en materia económica dentro de la gestión de Ezequiel Galli durante el último año, finalmente el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas 2017 y aprobará, o desaprobará, el último ejercicio económico del Gobierno Municipal. Esto será desde las 15, en el recinto ubicado en la Sociedad Española.

Con varios puntos a tener en cuenta. Para los concejales será un día largo, donde la Rendición será la protagonista excluyente: incluso, todo comenzará temprano, a primera hora de hoy, con la sesión de la comisión de Legislación en las oficinas del HCD, ubicadas en San Martín y Alsina.



¿Cuál será la clave? Que se presentará, tal cual sucedió el año pasado, un proyecto de Resolución donde dejará en claro algunas observaciones y rechazos a ciertos puntos en concreto de la Rendición. Esta resolución estará dirigida al Tribunal de Cuentas que, en base a su propio análisis del balance contable de los números del Municipio, emitirá su propio dictamen.

Si nos basamos en los antecedentes, EL POPULAR pudo acceder tiempo atrás a un adelanto del fallo del Tribunal de Cuentas del periodo 2016. Y, para que se resalte la importancia, muchas de las observaciones fueron mencionadas en la discusión de la Rendición del año pasado. Es decir, entendiendo que de esta manera hay mayor control de los ediles sobre lo que sucede en el Municipio, lo que pasará en la jornada de hoy será casi calcado a lo que pasó el año pasado.

Curiosamente, y luego de contactos y realizar varias cuentas, los votos para que Cambiemos apruebe la Rendición tal como está (es decir, el proyecto original) no los tiene. Incluso cuando este año solo le falta un voto. Al eseverrismo (que presentaría la Resolución) se le sumaría el Frente Renovador, el Bloque de los Trabajadores y Radicales Convergentes, y si bien no le alcanza, no sería para nada descabellado pensar que el propio Cambiemos acompañe la propuesta alternativa, basado en lo que sucedió el año pasado (donde no quedó otra que acompañar) y de esta manera Ezequiel Galli tendría la Rendición aprobada. Con observaciones, pero aprobada.

Unidad Ciudadana, por su parte, tendría la misma postura que el año pasado: no acompañar la Rendición de Cuentas, en lo que se ha analizado, en ediciones anteriores, como una oposición más "ortodoxa" a la gestión de Cambiemos local.

Una curiosidad: el año pasado quien no realizó el acompañamiento a esta propuesta fue Gabriela Delía del bloque Radicales Convergentes, y quien sí acompañó la propuesta fue Germán Aramburu, cuando en su momento estaba dentro del bloque Renovación Peronista. Este año, si se da la lógica, será invertido.

Queda más que claro que, si hacemos el repaso de lo que sucedió el año pasado, esta será una situación prácticamente idéntica a la sucedida en 2017. Estas observaciones y rechazos, se indicó días atrás a EL POPULAR, "varias fueron ocasionados en el recital del Indio Solari", y también se agregó que otros tienen que ver con "expedientes puntuales y algunas licitaciones realizadas durante el año pasado".

"Puntualmente, hay observaciones en desprolijidades administrativas, falta de decretos que recién aparecieron ahora, varias cuestiones de esa índole" se detalló. Se le suma, además, algo catalogado como "mal gasto del Impuesto a la Piedra, anulando la capacidad de inversión del Municipio. Se usa para gasto corriente, queda demostrado en la Rendición" se dijo.

Justamente, otro de los adelantos realizados por los ediles a este Diario con lo que pueda suceder este año es que se insistirá -y mucho- en lo objetado durante el año pasado y que tuvo réplica en el Tribunal de Cuentas. Esto serviría para dar cuenta, primero, de la importancia de contar con el sistema Rafam durante todo el año y, a su vez, el peso de la oposición en el cuerpo deliberativo que, según se dijo "es la importancia del trabajo que hacemos todo el año y tienen aval del TdC, esa es la clave" se indicó.

También se insistió, que para entender la diferencia entre aprobar la Rendición de Cuentas y hacerlo con observaciones, se explicó que es "como puede suceder en un club: se aprueba el balance anual, pero después se objeta algún gasto, se consulta sobre algún movimiento contable y demás. Se aprueba que ingresó "x" dinero y salió "x" dinero. Esa debe ser la función de la oposición con respecto al tema".

Para finalizar, cabe señalar que este proyecto ingresó en el último día hábil de marzo y, a partir de ese momento, tuvo ingreso parlamentario, pasó por las comisiones e incluso, visita de funcionarios tales como Eugenia Bezzoni, secretaria de Hacienda Municipal, que dejó en claro algunos puntos que los ediles consideraban en duda. Allí, por ejemplo, se destacó el alto porcentaje de Presupuesto destinado a sueldos municipales (que sufrió una considerable suba incluso comparado con periodos de la misma gestión de Galli) al mismo tiempo que se pidió documentación que fue acercada días después.

Ahora, todo estará en boca de los concejales. Desde las 15 (y en lo que probablemente será una sesión larga) se develará el destino de la Rendición de Cuentas 2017.