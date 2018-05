Macron otorga la nacionalidad francesa al inmigrante que le salvó la vida a un niño

114377

El pequeño estuvo a punto de morir cuando colgaba de un balcón en el cuarto piso. Mamoudou Gassama de 22 años se convirtió en héroe.



Fueron dos vidas las que cambiaron el sábado: una fue la del niño de 4 años rescatado, que estuvo a punto de morir cuando colgaba de un balcón en el cuarto piso de un edificio de la capital francesa; la otra, la del héroe, Mamoudou Gassama, de 22 años, un inmigrante de Mali que ahora recibirá la nacionalidad francesa.

Esa será la forma en que el presidente de Francia , Emmanuel Macron , agradecerá al joven por su valentía.

El mandatario recibió hoy en el Palacio del Elíseo a Mamoudou y le anunció que, en reconocimiento a su "acción heroica", recibirá el permiso de residencia. "También lo invité a solicitar la nacionalidad francesa", escribió Macron en Twitter. Incluso, le ofreció empleo y dijo que los Bomberos de París estarían encantados de sumarlo a sus filas.





Desde el sábado pasado, Mamoudou es conocido como "el Spiderman del XVIII" (en alusión al héroe de cómic y al barrio en el que se produjeron los hechos, el Distrito 18) luego de trepar con una increíble velocidad de un balcón a otro por la fachada de un edificio hasta alcanzar al niño, que se aferraba al borde en la parte exterior del edificio.

"Escuché a la gente gritar. Me acerqué corriendo a ver qué podía hacer. Llegaba hasta el primer balcón así que trepé así de uno a otro; gracias a dios lo pude salvar", declaró Mamoudou, que no tiene permiso de residencia en Francia. "Adoro a los niños, no hubiera querido que le pasara nada estando yo presente", señaló.

La impactante escena fue filmada por los transeúntes que se agolparon en la calle para seguir el desarrollo de los acontecimientos y difundida por las redes sociales: se volvió viral rápidamente y en la noche del domingo llevaba ya cuatro millones de visitas.

Según los primeros elementos de la investigación el niño se encontró solo en el balcón, en ausencia de sus padres, que no estaban en el domicilio. Luego de los hechos, el padre fue puesto en prisión preventiva y está siendo investigado por "eludir obligaciones parentales", según una fuente judicial.

El niño quedó a cargo de un centro social ya que su madre no estaba en París. (La Nación)