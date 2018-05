Con aval del HCD, Provincia definirá las subas del agua en Olavarría

114392

Política

Este lunes se aprobó por mayoría la ordenanza de adhesión al Marco Regulatorio Provincial que determina, entre otros puntos, que las tarifas de obras sanitarias en Olavarría serán reguladas por la Autoridad del Agua (ADA).

Uno de los temas que trató este lunes el Concejo Deliberante, en la sesión que se convocó para debatir la Rendición de Cuentas, fue un proyecto que presentó Coopelectric para adherir al Marco Regulatorio Provincial de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

La propuesta, fue aprobada por mayoría, con el voto negativo de Unidad Ciudadana y bloque De los Trabajadores y la abstención del concejal eseverrista Eduardo Rodríguez. De este modo, la regulación de las tarifas de obras sanitarias en Olavarría no depende ya del Concejo Deliberante, sino que lo definirá de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ex Ocaba).

A la votación se arribó con un intenso debate previo en torno a los servicios que ofrece Coopelectric y a los costos de los mismos.

En principio Germán Aramburu de Unidad Ciudadana solicitó que el proyecto que se convirtió en Ordenanza vuelva a comisión, lo que fue rechazado. Posteriormente Federico Aguilera, que integra la misma banca, denunció que este pedido "se trata a la ligera, con urgencia. Con este proyecto de ordenanza se está quitando las facultades del Departamento Ejecutivo Municipal y el deliberativo para tratar y tener potestad de discutir la suba de tarifas en el agua".

"Estamos entregando al nuevo ente regulador del agua para que nos digan cuanto vale el agua en la ciudad. No entendemos ni compartimos esta postura. No entendemos porqué la urgencia", agregó Aguilera.

La urgencia, según indicó la concejal Gabriela Delía (Radicales Convergentes), radica en "el pedido de suba del agua dentro del HCD", que todavía no se trató en el recito.

Fue Alejandro Gregorini (Cambiemos) quien indicó que las razones nacen de que el proyecto "entró hace tiempo, no se ha tratado". Refirió así que como el Concejo Deliberante no se expidió "la Cooperativa inició acciones judiciales en Azul, donde hace reserva de derecho por más de 4 millones de pesos dado que no se trató el tema tarifario". Aclaró así que "con este proyecto evitaríamos el tema judicial".

Por otra parte, Juan Sánchez, del bloque De los Trabajadores, planteó que "un tema tan importante no debe tratarse con esta premura. Sospechábamos un acuerdo implícito en el cual sometían democráticamente a esta trampa que nos encerraron hoy. Lo que no sabíamos es que esa trampa estaba dirigida por una extorsión. No sabíamos que extorsionados por la posibilidad de un juicio, tengamos que salir a las apuradas a tapar estos agujeros. No es el camino. No es el diálogo que se dice que hay que tener. El pliego de concesiones habilita a aumentar ad referendum. Y después tratarse. Con palabras difíciles y mencionando decretos. Sacando una facultad propia de los ciudadanos olavarrienses. De las pocas que quedaban".