"Dejamos huellas imborrables en estas personitas"

Información General DIA DE LOS JARDINES DE INFANTES

Roxana Falacara está en la dirección del Jardín Libertas desde 2002, es decir hace 16 años, "pero en la docencia llevo 27, en una profesión absolutamente elegida. Siempre lo digo, por la pasión que tengo por lo que hago".

"Tenía opciones para estudiar, pero esto fue más fuerte. Cuando era chiquita ponía a los muñecos y cuando era más grande a los vecinitos, siempre enseñando algo. Creo que es una pasión y trabajar de lo que uno ama, es lo mejor que nos puede pasar. Indudablemente es algo que traía desde chica, porque nadie en mi familia es docente" comenzó contando esta marplatense, ya olavarriense por adopción.

"Hice la escuela primaria en Mar del Plata y el secundario en Olavarría, en Comercial -de donde egresé hace 30 años-, ya que a mi padre lo trasladaron para acá por razones de trabajo. Así que acá tengo mi vida, aunque parte de mi corazón sigue en Mar del Plata donde tengo familia, pero todo lo hice acá. Estudié en San Antonio, el Magisterio nivel inicial y luego el profesora en maternal, que antes eran carreras distintas por lo que fue como un postítulo. Y trabajé en diferentes lugares: en maternal, en jardines oficiales (donde fui titular) y en privado, e inclusive inició mi carrera en Santo Tomás, muy joven, apenas me recibí. Y vuelvo al privado en 2012 cuando me convocaron para la dirección en un jardín que estaba como ciclo preescolar y comienzan a independizarlo; crecimos desde ese momento, cuando había 8 nenes y 11 en una sala integrada, en una multiedad. Y al tener hoy 120 alumnos hoy es algo hermoso, con un gran trabajo, con mucha gente que forma un verdadero equipo, con gente nueva también que suma energías, es decir con un plantel consolidado desde ese momento" continuó explicando la docente.

"En el equipo, en total, somos 19, ya que tenemos profesores especiales, talleres de yoga, teatro, cocina, inglés -el jardín tiene una fuerte propuesta en este idioma-, también programación (lo que antes era computación o informática), ya que es una nueva forma de alfabetizar, con chicos que ya son de este mundo de la tecnología porque nacieron con la computadora al lado. Pero se usa la programación para crear nuevos conceptos mentales, crear, innovar, trabajar con otro. Por la mañana hacemos yoga, cocina y teatro, y ahora incorporamos más horas de inglés para la sala de 5 años para ir en coherencia con la escuela primaria. El jardín de infantes funciona en el turno tarde, y dos veces por semana en la mañana hay talleres extraescolares, siendo una propuesta que Libertas ofrece dentro del mismo costo pero la idea es proponer algo diferente y crear la idea de doble escolaridad que es nuestra propuesta de escuela primaria. Es que Libertas está mirada por la familia comenzando en maternal (una sala a la mañana y otra a la tarde), sigue en jardín de infantes (a la tarde, con actividades extracurriculares por la mañana) y continúa en primerio y secundario, ya que es una unidad académica" explicó Rosana.

En esa trayectoria de 16 años los chicos han ido cambiando, y Falacara lo ratifica: "Absolutamente. Fueron cambiando. Pero uno lo ve ya desde hace cinco años. Hay una premisa muy válida que siempre le digo a la familia: siempre es más fácil 30 ajenos que uno propio. El jardín no es para cualquiera; es un nivel muy complejo. Requiere un exigente compromiso, porque estamos dejando huellas imborrales en estas personitas. Entonces tiene esa responsabilidad y ese compromiso, que ellos lo devuelven con lo que dan cada día, con un amor inmenso y una energía única. Pero sí observamos que, a pesar de que la docente de inicial es muy respetada en cuanto a su autoridad -tanto por la familia como por los alumnos-, porque lo que dice la seño es palabra santa. Pero aún así son niños absolutamente demandantes, desafiantes. El libro que decía que los chicos de 3 años eran de una manera, los de 4 de otra, ya no sirve más. El contexto, la familia, la sociedad ha cambiado todo, y eso cambia la forma de enseñar también. El nivel inicial, dentro del sistema educativo, es de más avanzada. No corremos con esto de la aprobación, del boletín, de la nota, por lo que el juego -que es un área- sigue siendo la estrategia fundamental, por lo que preparamos el ambiente para crear la propuesta en base a lo que queremos enseñar. El juego sigue siendo lo prioritario, obviamente, pero con un profesional comprometido para enseñar a través de ese juego, ya que el docente debe entender claramente que hoy el grupo es un conjunto de personitas distintas, desde la realidad, y tenemos que trabajar con esa diversidad" terminó diciendo Roxana Falacara.